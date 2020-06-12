***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BAYRK]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle BAYRK payında 15/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması" (açılış, kapanış ve tüm tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca fiyat, miktar ve diğer bilgilerin yayınının kısıtlanması) ve BAYRK pay piyasasında emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.BAYRK payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/09/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851048BIST