***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BAYRK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBayrak Taban Sanayi payları, 04/06/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 21.250.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %43 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBAYRAK TABAN SANAYI XUTUM 04/06/2020BAYRAK TABAN SANAYI XTUMY 04/06/2020BAYRAK TABAN SANAYI XBANA 04/06/2020BAYRAK TABAN SANAYI XUSIN 04/06/2020BAYRAK TABAN SANAYI XKMYA 04/06/2020BAYRAK TABAN SANAYI XSIST 04/06/2020BAYRAK TABAN SANAYI XHARZ 04/06/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848805BIST