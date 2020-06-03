***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
03.06.2020 17:09
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Bayrak Taban Sanayi payları, 04/06/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 21.250.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %43 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BAYRAK TABAN SANAYI XUTUM 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XTUMY 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XBANA 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XUSIN 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XKMYA 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XSIST 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XHARZ 04/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848805
BIST
18:00108.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 860,03
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:006,7407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
18:007,5718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
18:00367,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -5,12
|Açılış
|: 367,01
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.970.787
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.063.782
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.504.535
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.751.350
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.761.123
|% -9,93
|
|GLBMD
|4,73
|5.404.860
|% -9,21
|
|ARTI
|2,10
|233.697
|% -7,89
|
|GARAN
|8,20
|1.508.969.311
|% 1,74
|
|ASELS
|31,80
|965.396.459
|% -2,51
|
|THYAO
|12,52
|655.425.349
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|653.042.981
|% -2,92
|
|AEFES
|19,67
|555.612.384
|% 6,21
|
|EKGYO
|1,66
|653.042.981
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|405.638.577
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.508.969.311
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,43
|305.333.780
|% 0,41
|
|ADESE
|1,66
|198.088.894
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4580
|8,5004
|% 0,91
|
|Frank
|6,9744
|7,0164
|% 0,63
|
|Riyal
|1,7884
|1,7974
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-33,87
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|2.387
|2.418
|-38,20
|
|Tam
|2.457
|2.488
|-31,50
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,20
|
|Çeyrek
|600
|607
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|-0,43
|