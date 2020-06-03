Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

03.06.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [BAYRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Bayrak Taban Sanayi payları, 04/06/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 21.250.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %43 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BAYRAK TABAN SANAYI XUTUM 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XTUMY 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XBANA 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XUSIN 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XKMYA 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XSIST 04/06/2020
BAYRAK TABAN SANAYI XHARZ 04/06/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848805


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00108.957
Değişim :  0,80% |  860,03
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.231 En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 17,93 1.804.386 % 10,00  
DENCM 8,36 25.970.787 % 10,00  
ARDYZ 29,26 74.063.782 % 10,00  
MRSHL 84,15 20.932.793 % 10,00  
DOBUR 14,02 11.504.535 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4580 8,5004 % 0,91  
Frank 6,9744 7,0164 % 0,63  
Riyal 1,7884 1,7974 % 0,53  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.694 -33,87  
Altın Gr. 367 367 -4,76  
Cumhuriyet 2.387 2.418 -38,20  
Tam 2.457 2.488 -31,50  
Yarım 1.199 1.214 -19,20  
Çeyrek 600 607 -9,60  
Gümüş.Ons 17,54 17,57 -0,52  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,10  
B. Petrol 39,14 39,14 -0,43  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru