***BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
03.07.2020 17:09
payın tamamının 09/06/2020 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i mar/tr/Bildirim/854428
BIST
17:50115.731
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.176,91
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:506,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:507,7317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:50392,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,82
|Açılış
|: 392,16
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.271.724
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.935.416
|% 9,94
|
|BURCE
|10,53
|17.344.820
|% 9,92
|
|PRKAB
|6,00
|118.800.249
|% 9,89
|
|CMBTN
|63,65
|26.318.772
|% -8,61
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,00
|12.781.534
|% -5,94
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,92
|1.007.118.224
|% -2,77
|
|KARSN
|3,46
|817.945.463
|% 4,85
|
|GARAN
|8,20
|809.907.249
|% -1,91
|
|ODAS
|2,57
|790.142.078
|% 0,78
|
|ALBRK
|1,84
|735.185.764
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,62
|696.565.278
|% 8,00
|
|ALBRK
|1,84
|735.185.764
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,03
|691.984.862
|% -1,93
|
|IEYHO
|1,05
|351.029.530
|% 2,94
|
|ODAS
|2,57
|790.142.078
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5326
|8,5754
|% 0,15
|
|Frank
|7,2365
|7,2801
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8260
|1,8351
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,40
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.560
|5,30
|
|Tam
|2.613
|2.626
|5,50
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|2,70
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,08
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|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
Seans Raporu
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