***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2020 10:34
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852597
BIST
11:50114.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -340,62
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:506,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:507,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:50391,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,05
|Açılış
|: 391,33
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
391,33
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|5.325.953
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|12.391.139
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|YKGYO
|4,57
|59.365.711
|% 7,28
|
|AYEN
|4,30
|126.567.407
|% 7,23
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,27
|157.148.246
|% -8,47
|
|GLRYH
|13,59
|10.732.941
|% -7,17
|
|BAYRK
|8,38
|5.979.552
|% -6,68
|
|GUSGR
|4,77
|539.313.169
|% 4,38
|
|GARAN
|8,35
|407.765.934
|% -1,30
|
|KARSN
|2,86
|402.162.892
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,01
|373.653.625
|% 1,69
|
|ECILC
|6,31
|306.746.634
|% 0,00
|
|KARSN
|2,86
|402.162.892
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,01
|373.653.625
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,77
|539.313.169
|% 4,38
|
|EKGYO
|1,93
|205.100.971
|% -0,52
|
|TSKB
|1,26
|90.743.155
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5449
|8,5878
|% -0,02
|
|Frank
|7,2279
|7,2714
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|3,68
|
|Altın Gr.
|390
|391
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.546
|7,80
|
|Tam
|2.599
|2.611
|8,10
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|4,00
|
|Çeyrek
|635
|639
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-0,41
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