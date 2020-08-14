***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:00
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868895
BIST
11:221.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -17,56
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
11:227,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3768
En Düşük
7,3269
11:228,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7129
En Düşük
8,6435
11:22462,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,55
|Açılış
|: 462,57
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.214.294
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.904.088
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|8.333.105
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|2.046.204
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|941.367
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.880.033
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,99
|536.023.670
|% 0,51
|
|TUPRS
|79,70
|330.549.448
|% 1,66
|
|THYAO
|10,96
|239.297.780
|% -1,62
|
|ASELS
|17,28
|227.714.767
|% -1,76
|
|GARAN
|6,84
|226.270.883
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,99
|536.023.670
|% 0,51
|
|TSKB
|1,09
|110.782.600
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,08
|178.643.154
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,07
|141.713.410
|% -1,90
|
|KARSN
|3,18
|200.904.573
|% -3,34
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3734
|7,3768
|% 0,49
|
|Euro
|8,7077
|8,7129
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,5991
|9,6473
|% 0,39
|
|Frank
|8,0637
|8,1123
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% 0,45
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|-5,57
|
|Altın Gr.
|462
|463
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.061
|3.140
|31,20
|
|Yarım
|1.479
|1.519
|15,09
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,55
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,32
|
Seans Raporu
11:22
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11:35BURCE
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