***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 10:23
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAYRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869300
BIST
14:421.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:427,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3972
En Düşük
7,3558
14:428,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:42464,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,35
|Açılış
|: 464,46
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:42
|HUBVC
|16,94
|65.783.482
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.171.600
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.359.321
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.533.520
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.054.802
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,74
|9.788.891
|% -7,29
|
|GARAN
|6,96
|683.654.917
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,94
|579.055.104
|% 0,52
|
|RTALB
|51,05
|520.581.604
|% 7,93
|
|KRDMD
|2,79
|485.645.289
|% 2,20
|
|KLGYO
|8,53
|438.095.346
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,94
|579.055.104
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,79
|485.645.289
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,11
|230.447.453
|% 1,93
|
|GARAN
|6,96
|683.654.917
|% 2,65
|
|PETKM
|3,76
|363.515.828
|% 4,16
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3896
|7,3972
|% 0,55
|
|Euro
|8,7639
|8,7716
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,6477
|9,6961
|% 0,52
|
|Frank
|8,1076
|8,1565
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9657
|1,9756
|% 0,50
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,67
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,18
|