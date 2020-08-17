***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 13:39
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAYRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869339
BIST
14:551.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:557,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3969
En Düşük
7,3558
14:558,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:55464,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,63
|Açılış
|: 464,74
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:55
|HUBVC
|16,94
|65.866.606
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.180.180
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.378.632
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.779.283
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.109.199
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.103.406
|% -7,84
|
|GARAN
|6,97
|707.425.787
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,93
|584.080.665
|% 0,00
|
|RTALB
|50,00
|545.326.284
|% 5,71
|
|KLGYO
|8,78
|509.918.676
|% 4,77
|
|KRDMD
|2,80
|494.665.525
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,93
|584.080.665
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|494.665.525
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,11
|242.557.993
|% 1,93
|
|GARAN
|6,97
|707.425.787
|% 2,80
|
|PETKM
|3,77
|364.321.325
|% 4,43
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3969
|% 0,54
|
|Euro
|8,7633
|8,7701
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6439
|9,6923
|% 0,48
|
|Frank
|8,1090
|8,1579
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9656
|1,9755
|% 0,50
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|10,40
|
|Altın Gr.
|464
|465
|4,47
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|17,34
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,39
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,10
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|-0,15
|