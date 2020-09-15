***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 13:49
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAYRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875087
BIST
14:081.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:087,4813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:088,9028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:08474,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,63
|Açılış
|: 474,31
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:06
|CRFSA
|12,32
|3.858.390
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|48.961.901
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.743.378
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|64.120.459
|% -8,75
|
|BJKAS
|3,40
|27.664.854
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.073.978.025
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|822.853.769
|% 2,79
|
|SISE
|6,39
|349.497.395
|% -0,62
|
|ECILC
|6,86
|271.120.560
|% 3,47
|
|ZOREN
|2,76
|247.322.340
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,14
|1.073.978.025
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|822.853.769
|% 2,79
|
|IHLAS
|1,05
|115.902.001
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,85
|167.514.685
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,76
|247.322.340
|% 1,47
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4845
|7,4867
|% 0,03
|
|Euro
|8,9034
|8,9115
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6361
|9,6844
|% 0,55
|
|Frank
|8,2383
|8,2879
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9902
|2,0002
|% 0,06
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,33
|
|Altın Gr.
|474
|475
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.129
|3.207
|18,87
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|9,13
|
|Çeyrek
|759
|776
|4,56
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,10
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|0,68
|
Seans Raporu
14:06
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