***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 14:36
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879803
BIST
16:011.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:017,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:019,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0567
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:01484,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,62
|Açılış
|: 484,18
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:01
|IDGYO
|8,03
|2.031.789
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|249.777.270
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.932.684
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.061.749
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.469.300
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.627.364
|% -9,92
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|SISE
|6,73
|985.337.891
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|897.500.770
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,05
|844.213.640
|% 2,24
|
|TKNSA
|9,33
|589.243.756
|% -4,21
|
|PETKM
|4,49
|1.089.298.282
|% 2,05
|
|IHLAS
|1,15
|236.384.648
|% 6,48
|
|YYAPI
|1,27
|232.804.055
|% 1,60
|
|SKBNK
|1,68
|283.478.834
|% 0,00
|
|YGYO
|1,15
|194.484.199
|% 4,55
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9354
|7,9378
|% 0,71
|
|Euro
|9,3214
|9,3331
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,2133
|10,2645
|% 0,57
|
|Frank
|8,6058
|8,6576
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1087
|2,1193
|% 0,63
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,38
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,20
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,45
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,72
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,79
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 43 kaybederek (% -0.14 ) 1, 051
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YAPRK, DNISI, BRKO, AVOD, CEOEM, KERVN, ETYAT, VKING, PENGD
-
16:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TUCLK, EGCEY, EGCYO, ROYAL, TLMAN, DIRIT, SNKRN, TKURU, EGCYH
-
16:12
UZERB, KERVN, KATMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:12
KENT, DARDL, METUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında