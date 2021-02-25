***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 17:03
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912919
BIST
17:151.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:157,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0595
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:158,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1204
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:15413,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,05
|Açılış
|: 413,56
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:13
|LINK
|51,70
|118.074.686
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|33.720.647
|% -9,94
|
|THYAO
|13,20
|2.162.734.723
|% 2,88
|
|PETKM
|5,23
|2.007.019.504
|% 1,36
|
|KOZAL
|128,90
|1.594.427.287
|% -3,45
|
|SASA
|42,12
|1.544.212.093
|% 5,46
|
|PGSUS
|87,20
|1.301.310.846
|% 5,31
|
|EKGYO
|2,28
|1.267.324.418
|% 0,44
|
|PETKM
|5,23
|2.007.019.504
|% 1,36
|
|TSKB
|1,71
|517.483.187
|% -1,72
|
|IHLAS
|0,88
|222.113.375
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,35
|310.507.006
|% -1,46
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2231
|7,2275
|% 0,81
|
|Euro
|8,8403
|8,8477
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,1921
|10,2432
|% 0,85
|
|Frank
|7,9397
|7,9875
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9213
|1,9309
|% 0,80
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,93
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.750
|2.792
|-18,00
|
|Tam
|2.743
|2.813
|-15,73
|
|Yarım
|1.326
|1.361
|-7,61
|
|Çeyrek
|665
|680
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|65,77
|65,77
|-0,41
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:25DAGHL
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 616, 829 adet işlem
-
17:24TMSN
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 416 adet işlem
-
17:23AGYO
Yüzde 6.31 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 667, 988 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 48 artarak (% 0.35 ) 1, 300
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, AYEN, EPLAS, LINK, KSTUR, CASA, MERIT, BALAT, SERVE, BURVA