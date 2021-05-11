***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2021 13:05
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936149
BIST
14:081.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,63
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:088,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:0810,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:08491,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,57
|Açılış
|: 491,14
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:06
|CEMAS
|1,32
|158.593.595
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.273.597
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,68
|19.946.588
|% 9,41
|
|INVEO
|143,50
|118.234.193
|% 8,71
|
|SONME
|30,74
|2.441.943
|% 7,48
|
|VAKFN
|12,60
|102.053.326
|% -9,94
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|JANTS
|71,80
|186.090.455
|% -6,63
|
|AYEN
|5,64
|47.698.708
|% -6,00
|
|KRDMD
|8,75
|845.042.013
|% 0,46
|
|KOZAL
|130,20
|772.678.033
|% 1,32
|
|PETKM
|6,72
|691.714.843
|% 1,66
|
|THYAO
|13,37
|691.644.288
|% 0,00
|
|GARAN
|7,68
|549.375.004
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.593.595
|% 10,00
|
|PETKM
|6,72
|691.714.843
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,87
|192.597.585
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,75
|845.042.013
|% 0,46
|
|GARAN
|7,68
|549.375.004
|% -1,92
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2857
|8,2887
|% 0,20
|
|Euro
|10,0918
|10,1115
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6792
|11,7378
|% 0,27
|
|Frank
|9,1559
|9,2111
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2051
|2,2162
|% 0,23
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,96
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,51
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
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14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 63 kaybederek (% -0.89 ) 1, 521
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14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, CEMAS, PETKM
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14:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, KOZAL, TRKCM
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14:19XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 10, 286.00 milyon TL de
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14:19KSTUR
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 305.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842 adet işlem