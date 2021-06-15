***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2021 16:01
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942401
BIST
17:131.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -9,66
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
17:138,5509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
17:1310,3743
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1070
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
17:13511,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,45
|Açılış
|: 511,65
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler17:11
|MRSHL
|277,20
|4.956.195
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|9.852.742
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.256.013
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|TKURU
|127,80
|1.637.282
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|15.326.248
|% -9,93
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|30.674.077
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,21
|1.195.368.893
|% 1,38
|
|THYAO
|14,52
|1.016.868.644
|% -0,68
|
|GARAN
|8,40
|950.123.297
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,54
|748.890.120
|% -1,31
|
|KOZAL
|124,90
|689.148.057
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,21
|1.195.368.893
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,25
|425.432.663
|% 0,00
|
|GARAN
|8,40
|950.123.297
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,25
|136.078.783
|% 3,31
|
|HALKB
|5,16
|536.095.651
|% 2,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5487
|8,5503
|% 0,96
|
|Euro
|10,3660
|10,3725
|% 1,02
|
|Sterlin
|12,0017
|12,0619
|% 0,76
|
|Frank
|9,4757
|9,5328
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2725
|2,2839
|% 0,93
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,16
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,92
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
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17:24XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 13, 043.00 milyon TL de
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17:21VAKFN
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 284, 767 adet işlem
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17:20AYCES
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 63.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 851 adet işlem
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 73 kaybederek (% -0.45 ) 1, 271
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17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, UZERB, MRSHL, TUREX