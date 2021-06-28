***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 14:18
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944468
BIST
14:101.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,23
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
14:108,7455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0188
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
14:1010,4390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0275
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
14:10499,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,79
|Açılış
|: 499,28
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TKURU
|246,40
|5.850.848
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.516.115
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.709.071
|% 9,98
|
|YESIL
|2,65
|31.523.906
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,94
|14.667.978
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.720.029
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.655.081
|% -8,48
|
|METUR
|6,21
|56.087.092
|% -8,41
|
|GARAN
|8,18
|686.026.861
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,95
|671.633.343
|% -4,88
|
|THYAO
|13,95
|547.670.961
|% -2,31
|
|SASA
|29,20
|439.555.948
|% -0,41
|
|KRDMD
|6,60
|320.964.208
|% -3,08
|
|EKGYO
|1,95
|671.633.343
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|297.308.769
|% -1,36
|
|GARAN
|8,18
|686.026.861
|% -0,24
|
|AKBNK
|5,36
|270.031.878
|% 0,37
|
|KRDMD
|6,60
|320.964.208
|% -3,08
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7427
|8,7455
|% -0,21
|
|Euro
|10,4335
|10,4390
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1159
|12,1766
|% -0,14
|
|Frank
|9,4730
|9,5301
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3225
|2,3342
|% -0,32
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-21,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-10,21
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|-0,18
|
Seans Raporu
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