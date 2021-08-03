***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 10:28
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAYRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954316
BIST
10:221.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.397
10:228,3118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2921
10:229,8845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0386
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8542
10:22485,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,67
|Açılış
|: 485,11
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,83
BIST En Aktif Hisseler10:20
|IDGYO
|3,63
|9.845.167
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|25.128.369
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|17.404.831
|% 9,84
|
|INTEM
|42,66
|8.767.011
|% 7,84
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|BMSCH
|8,65
|24.313.277
|% -4,42
|
|BURCE
|19,34
|812.042
|% -4,26
|
|BURVA
|23,74
|2.808.755
|% -4,20
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|BAYRK
|9,60
|360.577
|% -4,10
|
|SISE
|7,76
|212.899.316
|% 0,52
|
|GARAN
|8,61
|146.272.239
|% 0,70
|
|EREGL
|19,83
|106.862.055
|% 0,66
|
|KARSN
|4,09
|66.649.202
|% -0,73
|
|ASELS
|15,94
|61.932.608
|% -0,62
|
|SISE
|7,76
|212.899.316
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,82
|37.720.821
|% 0,55
|
|GARAN
|8,61
|146.272.239
|% 0,70
|
|KARSN
|4,09
|66.649.202
|% -0,73
|
|IZMDC
|2,71
|39.243.549
|% 2,65
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3018
|8,3066
|% -0,49
|
|Euro
|9,8662
|9,8759
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,5420
|11,5999
|% -0,14
|
|Frank
|9,1627
|9,2179
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2141
|2,2252
|% -0,23
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,58
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|-0,23
|