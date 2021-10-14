***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 11:02
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAYRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970633
BIST
13:581.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
13:589,1614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0838
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
13:5810,6595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1159
|Açılış
|: 10,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
13:58530,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,34
|Açılış
|: 530,90
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler13:55
|LUKSK
|54,45
|3.303.046
|% 10,00
|
|DITAS
|17,34
|28.932.542
|% 7,17
|
|MEDTR
|36,58
|55.335.140
|% 6,65
|
|MAALT
|182,00
|29.425.509
|% 6,56
|
|KZBGY
|30,64
|82.916.905
|% 6,09
|
|BAYRK
|9,90
|15.096.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|32,00
|2.507.214
|% -6,32
|
|PRKAB
|18,09
|96.138.632
|% -6,27
|
|GRNYO
|2,32
|1.225.383
|% -5,31
|
|AYES
|18,00
|177.700
|% -5,26
|
|ASELS
|16,45
|752.204.508
|% 0,92
|
|FROTO
|170,60
|689.687.143
|% -3,94
|
|GARAN
|9,32
|619.407.201
|% -0,64
|
|THYAO
|14,34
|532.783.835
|% 0,56
|
|TUPRS
|124,30
|515.901.693
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,38
|251.282.152
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|112.807.821
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,82
|135.328.391
|% 0,00
|
|GARAN
|9,32
|619.407.201
|% -0,64
|
|KRDMD
|6,73
|353.775.391
|% -0,15
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1632
|9,1673
|% 0,99
|
|Euro
|10,6604
|10,6662
|% 1,16
|
|Sterlin
|12,5501
|12,6131
|% 1,47
|
|Frank
|9,9308
|9,9906
|% 1,44
|
|Riyal
|2,4385
|2,4507
|% 1,01
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|6,89
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.494
|3.582
|62,05
|
|Yarım
|1.689
|1.733
|30,01
|
|Çeyrek
|847
|866
|15,01
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|1,07
|