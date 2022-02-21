***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2022 10:09
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003064
BIST
17:352.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,80
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:3513,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0054
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:3515,4781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0129
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:35831,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,38
|Açılış
|: 831,09
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:33
|DERHL
|5,72
|26.776.639
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.063.713
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.567.026
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,90
|7.273.604
|% 9,90
|
|PAPIL
|19,50
|45.231.622
|% 8,94
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.158.917
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.259.060
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,50
|4.734.984.626
|% 0,34
|
|KRDMD
|11,78
|1.321.988.053
|% 0,34
|
|EREGL
|28,88
|1.137.895.865
|% 1,91
|
|YKBNK
|4,07
|1.078.387.652
|% 0,99
|
|GARAN
|11,82
|913.622.196
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,07
|1.078.387.652
|% 0,99
|
|THYAO
|29,50
|4.734.984.626
|% 0,34
|
|KARSN
|3,92
|602.320.994
|% 7,99
|
|ODAS
|1,36
|182.518.208
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,78
|1.321.988.053
|% 0,34
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6420
|13,6538
|% 0,04
|
|Euro
|15,4651
|15,4757
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,5136
|18,6064
|% 0,07
|
|Frank
|14,8201
|14,9093
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6249
|3,6431
|% -0,04
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-1,13
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|0,63
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Seans Raporu
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