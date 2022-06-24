***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.06.2022 13:44
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039093
BIST
14:382.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,74
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
14:3817,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
14:3818,2973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
14:381.018,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.019,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler14:38
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|73.985.865
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,60
|74.903.533
|% 9,58
|
|KGYO
|8,60
|14.825.488
|% 8,72
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,62
|31.729.598
|% -6,10
|
|BAYRK
|6,70
|13.961.134
|% -4,96
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|49,70
|3.630.609.316
|% -1,68
|
|ASELS
|24,52
|1.836.512.546
|% 5,24
|
|EREGL
|27,90
|1.393.347.055
|% 1,16
|
|SISE
|21,44
|893.930.538
|% -0,56
|
|KRDMD
|12,50
|893.839.631
|% -0,40
|
|ODAS
|3,13
|757.121.213
|% -3,40
|
|YKBNK
|4,74
|584.594.735
|% -2,07
|
|TSKB
|2,11
|232.347.091
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,58
|220.081.859
|% -0,39
|
|ASELS
|24,52
|1.836.512.546
|% 5,24
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3687
|17,3735
|% 0,12
|
|Euro
|18,2763
|18,2973
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,2714
|21,3781
|% 0,39
|
|Frank
|18,0726
|18,1815
|% 0,67
|
|Riyal
|4,6154
|4,6385
|% 0,21
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,98
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|-61,00
|
|Tam
|6.770
|6.867
|5,00
|
|Yarım
|3.323
|3.359
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,70
|