***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 10:00
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074546
BIST
10:333.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -2,86
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.966
10:3318,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:3318,7531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0173
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:33993,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,63
|Açılış
|: 993,43
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:33
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,76
|2.376.826
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|12.381.410
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|DOBUR
|54,75
|12.157.585
|% 9,39
|
|AKGRT
|2,52
|31.472.263
|% -47,17
|
|AGYO
|6,78
|2.628.959
|% -9,96
|
|VKING
|10,39
|1.685.826
|% -7,07
|
|KERVN
|0,62
|561.451
|% -4,62
|
|GESAN
|155,70
|50.085.885
|% -4,48
|
|AKBNK
|15,43
|989.166.771
|% -2,22
|
|THYAO
|99,65
|929.196.654
|% 0,86
|
|EREGL
|30,34
|562.078.799
|% -1,49
|
|ASELS
|32,92
|503.522.969
|% -0,90
|
|ISCTR
|9,60
|455.453.191
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,56
|325.828.737
|% -0,22
|
|AKBNK
|15,43
|989.166.771
|% -2,22
|
|SKBNK
|2,10
|101.997.139
|% 0,96
|
|ISCTR
|9,60
|455.453.191
|% -1,34
|
|TSKB
|3,09
|136.533.650
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6112
|% 0,02
|
|Euro
|18,7382
|18,7531
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,5122
|21,6201
|% -0,24
|
|Frank
|18,7680
|18,8811
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,08
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,47
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.673
|6.741
|-27,00
|
|Yarım
|3.252
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,26
|93,26
|-0,53
|