***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 17:39
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAYRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075333
BIST
17:403.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 89,73
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
17:4018,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 94,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 93,7700
|
18,6618
En Düşük
18,5474
17:4018,4173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1193
|Açılış
|: 15,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
18,6111
En Düşük
18,3914
17:4011,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,05
|Açılış
|: 11,48
|
|Önceki Kapanış
|: 11,52
|
11,55
En Düşük
11,32
BIST En Aktif Hisseler17:36
|AKCNS
|44,00
|104.932.400
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.658.920
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|200.278.775
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|TTRAK
|380,80
|550.976.674
|% 9,99
|
|AGYO
|5,50
|59.151.442
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|65.324.673
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|34.976.837
|% -9,95
|
|METRO
|1,52
|137.151.782
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|101,30
|5.889.290.686
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,61
|3.111.547.339
|% -0,48
|
|SASA
|120,20
|2.758.052.386
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,10
|2.248.185.889
|% 2,48
|
|SISE
|33,20
|2.182.121.364
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,44
|1.346.355.927
|% 0,45
|
|YKBNK
|9,10
|2.248.185.889
|% 2,48
|
|ISCTR
|9,19
|2.085.145.993
|% 1,55
|
|AKBNK
|14,61
|3.111.547.339
|% -0,48
|
|SKBNK
|2,05
|425.701.058
|% 0,00
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6127
|% 0,17
|
|Euro
|18,4075
|18,4223
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,3295
|21,4364
|% -0,87
|
|Frank
|18,4898
|18,6012
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9378
|4,9625
|% 0,18
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,53
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.611
|6.673
|-63,00
|
|Yarım
|3.221
|3.260
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|-0,66
|