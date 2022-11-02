***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 17:59
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076320
BIST
17:494.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 12,79
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:4918,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:4918,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:49987,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,15
|Açılış
|: 987,53
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:47
|MIATK
|68,75
|299.199.153
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.452.206
|% 10,00
|
|MNDTR
|25,12
|232.526.467
|% 9,98
|
|ZEDUR
|37,00
|2.131.388
|% 8,31
|
|ISSEN
|58,35
|48.574.541
|% 7,56
|
|LIDER
|44,36
|58.343.092
|% -8,08
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|RNPOL
|18,18
|34.285.064
|% -4,57
|
|KCAER
|37,50
|106.003.897
|% -4,24
|
|PSGYO
|6,26
|207.501.228
|% -3,10
|
|MIATK
|68,75
|299.199.153
|% 10,00
|
|CONSE
|8,20
|296.414.338
|% 1,49
|
|MNDTR
|25,12
|232.526.467
|% 9,98
|
|PSGYO
|6,26
|207.501.228
|% -3,10
|
|YYLGD
|30,44
|197.969.554
|% -0,98
|
|CONSE
|8,20
|296.414.338
|% 1,49
|
|PSGYO
|6,26
|207.501.228
|% -3,10
|
|MOBTL
|3,21
|88.958.880
|% 0,31
|
|PRDGS
|5,93
|135.372.855
|% 4,96
|
|SEGYO
|1,75
|40.586.501
|% -0,57
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6186
|18,6206
|% 0,19
|
|Euro
|18,3808
|18,3968
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,3126
|21,4195
|% 0,12
|
|Frank
|18,5956
|18,7077
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% 0,14
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|1,03
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,23
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.649
|6.706
|11,00
|
|Yarım
|3.240
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,05
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|
Seans Raporu
17:47
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17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
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17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de