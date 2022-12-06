***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:02
erilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084600
BIST
10:034.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -18,01
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.953
En Düşük
4.928
10:0318,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:0319,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:031.059,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.059,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:01
|EMKEL
|5,47
|28.990.579
|% 5,80
|
|QNBFL
|112,10
|762.399
|% 5,26
|
|GLCVY
|33,30
|106.293.221
|% 5,11
|
|ADESE
|1,89
|4.880.800
|% 2,16
|
|MTRYO
|3,62
|3.663.266
|% 1,42
|
|KGYO
|28,00
|279.328
|% -6,60
|
|AGHOL
|102,90
|860.759
|% -0,48
|
|KLMSN
|24,20
|463.478
|% -0,41
|
|KARYE
|34,30
|176.199
|% -0,29
|
|ALBRK
|3,54
|2.368.338
|% -0,28
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 0,00
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 0,00
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 0,00
|
|PETKM
|18,12
|3.848.447.532
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% 0,00
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 0,00
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,96
|2.574.944.331
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6372
|18,6413
|% 0,02
|
|Euro
|19,5411
|19,5489
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6255
|22,7390
|% -0,00
|
|Frank
|19,6368
|19,7551
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|2,77
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|0,35
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.110
|7.172
|4,00
|
|Yarım
|3.448
|3.506
|1,00
|
|Çeyrek
|1.729
|1.753
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,05
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|0,51
|
Seans Raporu
10:01
daha fazla
-
10:16XU100
Endeks 4, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 2, 349.00 milyon TL de
-
10:16SMRTG
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 105.00 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 787 adet işlem
-
10:14GLCVY
Yüzde 5.11 oranında artışla 33.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 250 adet işlem
-
10:13EMKEL
Yüzde 5.80 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 751, 115 adet işlem
-
10:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ISCTR, HEKTS