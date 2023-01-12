***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:30
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAYRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101031
BIST
13:264.649
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -80,21
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.649
13:2618,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:2620,2185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0283
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:261.137,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.137,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:26
|SDTTR
|62,30
|11.063.421
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.274.416
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.097.638
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,10
|305.871.691
|% 8,23
|
|RODRG
|31,50
|11.961.335
|% 7,36
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|GOZDE
|19,00
|287.737.282
|% -9,78
|
|CEOEM
|16,56
|14.643.279
|% -9,56
|
|MRGYO
|4,72
|11.100.879
|% -9,23
|
|EUYO
|3,80
|1.182.406
|% -8,87
|
|THYAO
|127,60
|6.698.645.065
|% 1,84
|
|KRDMD
|17,54
|4.321.110.387
|% 2,04
|
|ASELS
|52,35
|3.246.140.948
|% -0,85
|
|EREGL
|36,90
|2.880.390.516
|% 0,16
|
|KOZAL
|512,00
|2.248.859.077
|% -1,31
|
|EKGYO
|7,90
|2.117.104.144
|% -2,23
|
|KRDMD
|17,54
|4.321.110.387
|% 2,04
|
|YKBNK
|8,46
|1.687.277.429
|% -1,51
|
|SKBNK
|2,51
|267.366.336
|% -1,57
|
|PETKM
|16,32
|1.687.200.588
|% -2,10
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7809
|18,7860
|% 0,06
|
|Euro
|20,2080
|20,2185
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7619
|22,8761
|% 0,12
|
|Frank
|20,0594
|20,1802
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,04
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,69
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.730
|-3,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,91
|