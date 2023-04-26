***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2023 10:17
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141062
BIST
12:224.822
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -69,50
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2219,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0086
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2221,4746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1621
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:221.248,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.248,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:22
|MIPAZ
|8,11
|26.914.946
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|79.517.930
|% 8,96
|
|IHAAS
|170,90
|20.299.991
|% 8,44
|
|KRGYO
|20,50
|10.452.187
|% 6,22
|
|BURCE
|75,80
|75.157.353
|% 6,01
|
|PSDTC
|32,02
|6.738.707
|% -13,92
|
|PSDTC
|32,02
|6.738.707
|% -13,92
|
|PSDTC
|32,02
|6.738.707
|% -13,92
|
|PSDTC
|32,02
|6.738.707
|% -13,92
|
|IMASM
|33,80
|175.915.548
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,88
|1.617.996.714
|% -1,04
|
|THYAO
|131,10
|1.530.026.596
|% -1,94
|
|EREGL
|33,54
|1.117.175.038
|% -1,81
|
|KOZAL
|20,48
|849.240.437
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,78
|793.965.797
|% -3,99
|
|EKGYO
|6,36
|322.177.776
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,45
|555.849.450
|% 0,17
|
|YKBNK
|9,89
|413.524.486
|% -0,10
|
|KOZAL
|20,48
|849.240.437
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,88
|1.617.996.714
|% -1,04
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4239
|19,4336
|% 0,04
|
|Euro
|21,4608
|21,4746
|% 0,76
|
|Sterlin
|24,1822
|24,3035
|% 0,61
|
|Frank
|21,7645
|21,8956
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1641
|5,1900
|% 0,02
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.125
|9.296
|7,00
|
|Yarım
|4.457
|4.552
|17,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|0,47
|