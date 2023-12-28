***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2023 10:00
***BAYRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BAYRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAYRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229979
BIST
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11:267.397
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 136,71
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:2629,4532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0728
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4532
En Düşük
29,3340
11:2632,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1522
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:261.969,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.969,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:26
|MIATK
|34,84
|295.931.500
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|110.848.272
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|261.078.310
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.418.592
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|12.625.472
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|178.701.825
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|59.855.153
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|41.165.136
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|227,50
|1.945.897.155
|% 2,39
|
|AKBNK
|36,24
|918.178.386
|% 1,00
|
|YKBNK
|19,32
|820.681.276
|% 0,84
|
|ISCTR
|22,82
|804.202.201
|% 2,15
|
|TUPRS
|148,30
|610.570.992
|% 1,44
|
|YKBNK
|19,32
|820.681.276
|% 0,84
|
|ISCTR
|22,82
|804.202.201
|% 2,15
|
|EKGYO
|6,84
|220.757.703
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,24
|918.178.386
|% 1,00
|
|ODAS
|8,17
|149.251.718
|% 4,48
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4451
|29,4532
|% 0,25
|
|Euro
|32,7925
|32,8219
|% 0,47
|
|Sterlin
|37,6176
|37,8063
|% 0,32
|
|Frank
|34,9738
|35,1845
|% 0,69
|
|Riyal
|7,8271
|7,8664
|% 0,19
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:26
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