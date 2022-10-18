***BAYRK* *BRSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.10.2022 09:08
***BAYRK******BRSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAYRK, BRSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072603
BIST
10:283.888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 40,58
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.869
10:2818,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
10:2818,3216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3649
En Düşük
18,2337
10:28988,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,45
|Açılış
|: 988,12
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler10:26
|PENTA
|532,40
|60.165.753
|% 10,00
|
|SMRTG
|114,10
|31.563.141
|% 9,92
|
|MZHLD
|101,60
|17.554.147
|% 9,90
|
|VKING
|8,12
|1.271.910
|% 9,88
|
|YEOTK
|50,60
|82.169.637
|% 8,68
|
|KIMMR
|7,45
|1.007.400
|% -7,11
|
|MEGAP
|4,56
|9.256.479
|% -5,59
|
|MEGAP
|4,56
|9.256.479
|% -5,59
|
|AGYO
|6,65
|18.313.012
|% -5,00
|
|TMPOL
|20,90
|2.479.154
|% -4,57
|
|THYAO
|99,25
|1.453.797.810
|% 0,81
|
|YKBNK
|10,20
|1.026.247.560
|% 5,05
|
|EKGYO
|4,62
|1.005.732.080
|% 2,90
|
|AKBNK
|15,83
|1.004.394.454
|% 6,60
|
|GARAN
|25,08
|988.796.664
|% 4,15
|
|EKGYO
|4,62
|1.005.732.080
|% 2,90
|
|SKBNK
|1,92
|224.697.757
|% 1,59
|
|TSKB
|2,76
|308.607.400
|% 1,10
|
|YKBNK
|10,20
|1.026.247.560
|% 5,05
|
|ISCTR
|9,89
|828.132.218
|% 5,32
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5863
|18,5941
|% 0,08
|
|Euro
|18,3043
|18,3131
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,9743
|21,0795
|% -0,41
|
|Frank
|18,6217
|18,7339
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% 0,08
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,97
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.660
|6.733
|4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.291
|2,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.646
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,44
|