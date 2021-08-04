***BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.08.2021 09:13
***BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgut Bayrak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954619
BIST
12:161.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,53
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
12:168,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0450
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:1610,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
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10,0406
En Düşük
9,9509
12:16492,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,25
|Açılış
|: 492,30
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:16
|ISGSY
|10,67
|33.267.395
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.168.697
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.529.969
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.313.472
|% 9,92
|
|FMIZP
|107,00
|44.069.893
|% 9,91
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|METUR
|5,11
|85.305.407
|% -7,59
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|8,99
|854.078.960
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,42
|312.172.260
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,95
|307.947.346
|% 2,05
|
|THYAO
|12,72
|265.991.875
|% 0,71
|
|SASA
|29,46
|211.017.241
|% 1,94
|
|GARAN
|8,99
|854.078.960
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,38
|108.009.316
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|312.172.260
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,81
|95.814.791
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,48
|112.478.652
|% 0,81
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4473
|8,4499
|% 0,54
|
|Euro
|10,0202
|10,0258
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,7350
|11,7938
|% 0,68
|
|Frank
|9,2941
|9,3501
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2461
|2,2574
|% 0,56
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|1,86
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|3,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|2,22
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|1,08
|
|Çeyrek
|787
|805
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|0,15
|