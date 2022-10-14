***BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2022 10:17
***BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BAYRK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bilal Naz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072012
BIST
12:483.615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 61,86
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:4818,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0467
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
12:4818,0940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0517
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:48988,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,11
|Açılış
|: 988,29
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler12:46
|PENTA
|440,00
|13.803.680
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|321.634.284
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,00
|60.441.135
|% 9,88
|
|MOBTL
|2,87
|137.660.183
|% 9,13
|
|AEFES
|49,30
|142.845.486
|% 8,40
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,38
|683.267.717
|% -5,42
|
|DURDO
|32,58
|9.373.894
|% -3,55
|
|SILVR
|25,86
|7.989.301
|% -3,44
|
|DNISI
|7,64
|27.005.866
|% -3,41
|
|THYAO
|89,45
|2.465.400.253
|% 1,65
|
|AKBNK
|13,47
|1.456.908.773
|% 3,54
|
|YKBNK
|8,73
|1.421.142.286
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,46
|1.352.035.915
|% 2,92
|
|SASA
|86,70
|1.226.224.560
|% -0,80
|
|EKGYO
|4,20
|702.152.638
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,73
|1.421.142.286
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,46
|1.352.035.915
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,47
|1.456.908.773
|% 3,54
|
|ODAS
|8,53
|682.389.419
|% 4,79
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5845
|18,5882
|% 0,26
|
|Euro
|18,0792
|18,0912
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,8779
|20,9826
|% -0,44
|
|Frank
|18,4599
|18,5711
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,14
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-12,12
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,20
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|21,00
|
|Tam
|6.664
|6.724
|-66,00
|
|Yarım
|3.246
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-0,95
|