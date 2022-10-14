***BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2022 17:30
***BAYRK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Turgut Bayrak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072303
BIST
17:413.619
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 65,09
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:4118,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:4118,1315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0142
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:41986,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,28
|Açılış
|: 986,57
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KONYA
|1.702,80
|149.674.751
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.367.767
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.463.680
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|297.458.219
|% 9,99
|
|MAALT
|276,50
|54.448.704
|% 9,98
|
|TKFEN
|31,38
|1.213.858.090
|% -5,42
|
|TGSAS
|16,76
|104.501.813
|% -5,31
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,56
|20.010.339
|% -4,56
|
|KZBGY
|17,78
|348.500.748
|% -3,84
|
|THYAO
|89,50
|4.644.632.847
|% 1,70
|
|YKBNK
|8,70
|2.792.038.002
|% 3,94
|
|AKBNK
|13,43
|2.658.841.353
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,47
|2.459.222.701
|% 3,04
|
|KOZAL
|197,50
|2.445.052.305
|% 2,65
|
|EKGYO
|4,22
|1.719.130.250
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,70
|2.792.038.002
|% 3,94
|
|ISCTR
|8,47
|2.459.222.701
|% 3,04
|
|AKBNK
|13,43
|2.658.841.353
|% 3,23
|
|ODAS
|8,62
|1.110.685.850
|% 5,90
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5889
|18,5947
|% 0,29
|
|Euro
|18,1249
|18,1315
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7353
|20,8393
|% -1,12
|
|Frank
|18,4536
|18,5648
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,15
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-18,63
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,16
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.667
|6.735
|-55,00
|
|Yarım
|3.249
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|-2,40
|