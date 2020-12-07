***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
07.12.2020 18:16
***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Pay Tebliği Md 29/4 çerçevesinde hazırlanan 1.değerlendirme raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891856
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.330
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|Önceki Kapanış
|: 1.331
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1.337
En Düşük
1.326
18:057,8099
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|Açılış
|: 7,8400
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En Düşük
7,7937
18:059,4683
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|: 461,39
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469,99
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRVGD
|10,89
|383.622
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|2.001.669
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|
|SASA
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|1.156.902.066
|% 9,99
|
|ATEKS
|29,50
|34.379.940
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|40.618.920
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|232.637
|% -10,00
|
|RYSAS
|9,06
|104.651.238
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,50
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|% -9,70
|
|GLBMD
|5,70
|7.643.436
|% -8,51
|
|DYOBY
|12,09
|138.653.576
|% -8,06
|
|PETKM
|5,10
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|% 9,91
|
|KRDMD
|5,09
|2.248.229.983
|% 3,67
|
|TUPRS
|96,65
|1.778.363.125
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,93
|1.635.268.153
|% 2,45
|
|GARAN
|8,91
|1.462.088.527
|% -2,20
|
|PETKM
|5,10
|4.768.441.686
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|DOHOL
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|1.635.268.153
|% 2,45
|
|TSKB
|1,81
|846.713.973
|% -6,22
|
|KRDMD
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|2.248.229.983
|% 3,67
|
|EKGYO
|2,03
|752.278.728
|% -4,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8014
|7,8099
|% -0,04
|
|Euro
|9,4589
|9,4683
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4157
|10,4680
|% -0,49
|
|Frank
|8,7273
|8,7799
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0731
|2,0835
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|23,24
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,39
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,08
|
|B. Petrol
|48,97
|48,97
|-0,28
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