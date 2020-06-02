***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BAYRK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ nin Halka arzına ilişkin sonuçlarHalka arzına aracılık ettiğimiz Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 28-29/05/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 9.250.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 3,28 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.Halka Arzda, 28 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 26.617 yerli gerçek kişi yatırımcı, 41 yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 26.686 yatırımcı 9.250.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.66.838 TL nominal tutarlı payın ise yatırımcılarına ait sicil bilgileri hatalı girilmiş olduğu için Takas sisteminde henüz eşleşmesi olmamıştır.Yatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Başvuru SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar9.157.17999,0026.617Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar16.1000,1741Yabancı Bireysel Yatırımcılar9.8830,1128Yabancı Kurumsal Yatırımcılar0,00Sicilsiz Hesaplar (Hatalı Hesap No. gibi)66.8380,72Toplam:9.250.000100,0026.686http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848583BIST