***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 17:46
***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ nin Halka arzına ilişkin sonuçlar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 28-29/05/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 9.250.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 3,28 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Halka Arzda, 28 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 26.617 yerli gerçek kişi yatırımcı, 41 yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 26.686 yatırımcı 9.250.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.
66.838 TL nominal tutarlı payın ise yatırımcılarına ait sicil bilgileri hatalı girilmiş olduğu için Takas sisteminde henüz eşleşmesi olmamıştır.
Yatırımcı Grubu
Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)
Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
9.157.179
99,00
26.617
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
16.100
0,17
41
Yabancı Bireysel Yatırımcılar
9.883
0,11
28
Yabancı Kurumsal Yatırımcılar
0
0,00
0
Sicilsiz Hesaplar (Hatalı Hesap No. gibi)
66.838
0,72
Toplam:
9.250.000
100,00
26.686
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848583
BIST