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***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.06.2020 17:46
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***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ nin Halka arzına ilişkin sonuçlar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 28-29/05/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 9.250.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 3,28 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Halka Arzda, 28 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 26.617 yerli gerçek kişi yatırımcı, 41 yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 26.686 yatırımcı 9.250.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.
66.838 TL nominal tutarlı payın ise yatırımcılarına ait sicil bilgileri hatalı girilmiş olduğu için Takas sisteminde henüz eşleşmesi olmamıştır.
    Yatırımcı Grubu
    Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
    Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)
    Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı

    Yurtiçi  Bireysel Yatırımcılar
    9.157.179
    99,00
    26.617

    Yurtiçi  Kurumsal Yatırımcılar
    16.100
    0,17
    41

    Yabancı  Bireysel Yatırımcılar
    9.883
    0,11
    28

    Yabancı  Kurumsal Yatırımcılar
    0
    0,00
    0

    Sicilsiz  Hesaplar (Hatalı Hesap No. gibi)
    66.838
    0,72
     

    Toplam:
    9.250.000
    100,00
    26.686






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848583


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EMNIS 4,07 218.205 % 10,00  
FRIGO 16,30 2.152.611 % 9,99  
MRSHL 76,50 24.489.381 % 9,99  
YONGA 27,36 826.402 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3969 8,4390 % -0,96  
Frank 6,9587 7,0007 % -1,39  
Riyal 1,7855 1,7944 % -1,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 -8,73  
Altın Gr. 374 374 -6,48  
Cumhuriyet 2.427 2.467 -42,40  
Tam 2.498 2.531 -51,20  
Yarım 1.219 1.239 -25,10  
Çeyrek 609 620 -10,60  
Gümüş.Ons 17,91 17,94 -0,37  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,12  
B. Petrol 39,28 39,28 0,96  
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