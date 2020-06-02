***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 17:57
***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BAYRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arzında İdari Sorumluluğu Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Pay Alımı Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848590
BIST
18:05108.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 831,08
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
18:056,7140
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,0960
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7093
18:057,5067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0619
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,4966
18:05372,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -8,15
|Açılış
|: 372,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
372,66
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.903.145
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|218.205
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|2.152.611
|% 9,99
|
|MRSHL
|76,50
|24.489.381
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|826.402
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|73.833.413
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.487.653
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.793.327
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
|
|YAPRK
|9,05
|4.022.909
|% -5,43
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,75
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% -1,18
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 6,21
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3972
|8,4393
|% -0,96
|
|Frank
|6,9529
|6,9948
|% -1,47
|
|Riyal
|1,7833
|1,7922
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-8,15
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.456
|-53,40
|
|Tam
|2.487
|2.519
|-62,50
|
|Yarım
|1.213
|1.233
|-30,60
|
|Çeyrek
|607
|617
|-13,40
|