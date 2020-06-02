***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BAYRK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arzında İdari Sorumluluğu Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Pay Alımı Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848590BIST