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***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim

09.06.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bayrak EBT Taban Sanayi Ticaret A.Ş, nin Satışa Hazır Hale Getirilen Paylarının Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BAYRK

İlgili Şirket BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mevcut Sermaye 21.250.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.312.500
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 22.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2020

Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 2.312.500 09.06.2020 09.06.2020

Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 2.312.500 2.312.500 0

Satışın Tamamlandığı Tarih 09.06.2020

Ek Açıklamalar
Bayrak EBT Taban Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 28-29.05.2020 tarihinde 3,28 TL birim fiyat ile halka arz edilen 9.250.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 04.06.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 9.250.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 2.312.500 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen payların tamamı 09.06.2020 tarihinde tarafımızca 4,78 TL Birim Fiyat ile satılarak bitirilmiştir. Gerçekleştirilen işlem aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Lot Miktarı

4,78
2.312.500






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850167


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 6,05 3.381.878 % 10,00  
YONGA 29,48 828.653 % 10,00  
RTALB 22,66 3.325.106 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6429 8,6862 % 0,37  
Frank 7,1432 7,1863 % 1,18  
Riyal 1,8079 1,8170 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 17,93  
Altın Gr. 376 376 4,88  
Cumhuriyet 2.432 2.461 26,90  
Tam 2.503 2.533 31,50  
Yarım 1.222 1.233 11,60  
Çeyrek 611 617 6,90  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 -0,08  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,51 40,51 -0,29  
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