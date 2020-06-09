***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim
09.06.2020 18:10
***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bayrak EBT Taban Sanayi Ticaret A.Ş, nin Satışa Hazır Hale Getirilen Paylarının Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BAYRK
İlgili Şirket BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mevcut Sermaye 21.250.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.312.500
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 22.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2020
Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 2.312.500 09.06.2020 09.06.2020
Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 2.312.500 2.312.500 0
Satışın Tamamlandığı Tarih 09.06.2020
Ek Açıklamalar
Bayrak EBT Taban Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 28-29.05.2020 tarihinde 3,28 TL birim fiyat ile halka arz edilen 9.250.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 04.06.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 9.250.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 2.312.500 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen payların tamamı 09.06.2020 tarihinde tarafımızca 4,78 TL Birim Fiyat ile satılarak bitirilmiştir. Gerçekleştirilen işlem aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Satış Fiyatı (TL)
Satılan Lot Miktarı
4,78
2.312.500
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850167
BIST