***BAYRK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim









***BAYRK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bayrak EBT Taban Sanayi Ticaret A.Ş, nin Satışa Hazır Hale Getirilen Paylarının Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler BAYRKİlgili Şirket BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Mevcut Sermaye 21.250.000Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.312.500En Son Satış Yapılabilecek Tarih 22.05.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2020Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş TarihiB Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 2.312.500 09.06.2020 09.06.2020Toplam Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay TutarıB Grubu, BAYRK, TREBYRK00026 2.312.500 2.312.500 0Satışın Tamamlandığı Tarih 09.06.2020Ek AçıklamalarBayrak EBT Taban Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 28-29.05.2020 tarihinde 3,28 TL birim fiyat ile halka arz edilen 9.250.000 TL tutarlı sermayesini temsil eden payları, 04.06.2020 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'ında sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edilen 9.250.000 TL nominal değerli payların % 25' ine tekabül eden 2.312.500 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında satışa hazır hale getirilmiştir. Satışa hazır hale getirilen payların tamamı 09.06.2020 tarihinde tarafımızca 4,78 TL Birim Fiyat ile satılarak bitirilmiştir. Gerçekleştirilen işlem aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.Satış Fiyatı (TL)Satılan Lot Miktarı4,782.312.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850167BIST