***BAYRK* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.05.2020 09:39
***BAYRK******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [BAYRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bayrak EBT Taban A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847118
BIST
11:03105.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 746,00
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:036,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
11:037,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:03375,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,14
|Açılış
|: 375,50
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|6.835.201
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.354.440
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|121.036.264
|% 8,79
|
|BIZIM
|14,85
|60.558.216
|% 6,83
|
|TSGYO
|2,75
|5.193.620
|% 6,59
|
|CMENT
|31,68
|669.485
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.609.749
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.579.756
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.524.078
|% -9,97
|
|THYAO
|12,87
|1.330.747.826
|% 4,38
|
|PGSUS
|60,80
|412.429.342
|% 2,88
|
|GARAN
|7,67
|294.174.577
|% 0,39
|
|ASELS
|30,30
|214.207.213
|% 0,73
|
|TUPRS
|86,10
|203.612.447
|% 2,62
|
|THYAO
|12,87
|1.330.747.826
|% 4,38
|
|EKGYO
|1,44
|113.324.130
|% 0,70
|
|MNDRS
|1,98
|121.036.264
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|124.986.539
|% 0,45
|
|ZOREN
|1,45
|58.002.934
|% 5,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3058
|8,3475
|% 0,31
|
|Frank
|6,9778
|7,0198
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8034
|1,8125
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|11,70
|
|Altın Gr.
|375
|376
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,30
|
|Tam
|2.511
|2.533
|23,00
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,20
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,02
|
|B. Petrol
|33,99
|33,99
|-0,75
|