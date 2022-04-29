BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2022 10:54
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Nevzat Birkal 70 TRY 0,14
Cemalettin Turan 10500 TRY 21,00
Erdoğan Sağlam 10500 TRY 21,00
Haluk Erdem 10.179,99 TRY 20,36
Erdal Aslan 3750 TRY 7,5
Selçuk Şahin 3750 TRY 7,5
Taceddin Yazar 3750 TRY 7,5
Mehmet Emek Kurt 3750 TRY 7,5
Mehmet Yıldırım 3750 TRY 7,5
Neslihan Uzun 0,01 TRY 0
TOPLAM 50000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025385
BIST
12:392.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,10
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.414
12:3914,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0398
|Açılış
|: 14,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8319
En Düşük
14,7579
12:3915,6805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1223
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
12:39913,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,64
|Açılış
|: 913,13
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,92
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler12:39
|EGSER
|23,76
|49.295.265
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.376.824
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.483.983
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.401
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.360.892
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|83.873.014
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.423.182
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|FORMT
|1,37
|5.203.340
|% -9,87
|
|DITAS
|28,06
|22.003.317
|% -8,11
|
|THYAO
|40,64
|1.807.727.769
|% 0,35
|
|SISE
|17,74
|522.497.219
|% 0,17
|
|TUPRS
|235,40
|499.067.194
|% -1,09
|
|EREGL
|33,40
|472.978.165
|% 0,72
|
|GARAN
|14,99
|457.434.029
|% 0,07
|
|ODAS
|2,42
|276.018.489
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,63
|296.298.935
|% -0,75
|
|SKBNK
|1,18
|96.597.809
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,86
|321.262.803
|% -1,02
|
|AKBNK
|8,93
|420.518.042
|% -0,45
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8232
|14,8294
|% 0,27
|
|Euro
|15,6733
|15,6805
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,5812
|18,6744
|% 1,19
|
|Frank
|15,2454
|15,3373
|% 0,64
|
|Riyal
|3,9425
|3,9623
|% 0,34
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|20,79
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,58
|
|Cumhuriyet
|6.063
|6.154
|82,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|84,73
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|40,99
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|20,49
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|