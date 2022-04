BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Nevzat Birkal 70 TRY 0,14Cemalettin Turan 10500 TRY 21,00Erdoğan Sağlam 10500 TRY 21,00Haluk Erdem 10.179,99 TRY 20,36Erdal Aslan 3750 TRY 7,5Selçuk Şahin 3750 TRY 7,5Taceddin Yazar 3750 TRY 7,5Mehmet Emek Kurt 3750 TRY 7,5Mehmet Yıldırım 3750 TRY 7,5Neslihan Uzun 0,01 TRY 0TOPLAM 50000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025385BIST