***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.06.2022 16:04
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
23.06.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminin 7. maddesine istinaden 2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca belirlenen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038900
BIST
16:212.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,07
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
16:2117,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
16:2118,2984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0317
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:211.025,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.025,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:21
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|297.969.390
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|PRDGS
|2,86
|192.104.322
|% 9,58
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,60
|2.211.981.675
|% -0,86
|
|SISE
|22,00
|1.200.247.715
|% -0,90
|
|EREGL
|27,94
|1.090.678.038
|% -0,92
|
|SASA
|45,28
|989.744.425
|% 0,40
|
|ODAS
|3,28
|972.566.428
|% 4,13
|
|ODAS
|3,28
|972.566.428
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,86
|690.578.695
|% -1,22
|
|TSKB
|2,23
|250.840.331
|% -1,33
|
|AKBNK
|8,92
|920.726.256
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,63
|226.921.281
|% -0,38
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3536
|17,3639
|% 0,14
|
|Euro
|18,2730
|18,2984
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,2128
|21,3192
|% 0,17
|
|Frank
|17,9755
|18,0838
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6134
|4,6365
|% 0,24
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,43
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|-19,00
|
|Tam
|6.809
|6.906
|-12,00
|
|Yarım
|3.343
|3.378
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,12
|