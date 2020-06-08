***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.06.2020 18:24
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849980
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00370,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,34
|Açılış
|: 370,12
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5869
|8,6299
|% 0,49
|
|Frank
|7,0624
|7,1050
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8034
|1,8125
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|13,52
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.432
|-15,90
|
|Tam
|2.468
|2.498
|-20,20
|
|Yarım
|1.204
|1.220
|-9,80
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,05
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|-1,28
|