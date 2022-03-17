***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022Açıklamalar10.03.2022 tarihinde yayımlanan 2021 Yıllık Faaliyet Raporu'nun 2. sayfasında "Dönem net karı ise önceki döneme göre %212 oranında artarak 746.546.258 TL olarak gerçekleşmiştir." kısmının %212 ibaresi sehven hatalı yazılmıştır. İlgili ibare "Dönem net karı ise önceki döneme göre %112 oranında artarak 746.546.258 TL olarak gerçekleşmiştir." şeklinde düzeltilmiş olup, düzeltilmiş yıllık faaliyet raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011172BIST