***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
17.03.2022 18:12
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Açıklamalar
10.03.2022 tarihinde yayımlanan 2021 Yıllık Faaliyet Raporu'nun 2. sayfasında "Dönem net karı ise önceki döneme göre %212 oranında artarak 746.546.258 TL olarak gerçekleşmiştir." kısmının %212 ibaresi sehven hatalı yazılmıştır. İlgili ibare "Dönem net karı ise önceki döneme göre %112 oranında artarak 746.546.258 TL olarak gerçekleşmiştir." şeklinde düzeltilmiş olup, düzeltilmiş yıllık faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011172
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0709
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2040
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4224
En Düşük
16,0709
18:05920,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,26
|Açılış
|: 920,95
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|49.649.576
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.400.795
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.319.017
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|2.054.971
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.048.910
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.556.473
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|25.291.733
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|10.269.343
|% -3,93
|
|MEPET
|2,47
|8.788.069
|% -3,52
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6902
|14,7073
|% 0,63
|
|Euro
|16,3507
|16,3812
|% 1,43
|
|Sterlin
|19,3301
|19,4271
|% 0,96
|
|Frank
|15,7010
|15,7956
|% 1,56
|
|Riyal
|3,9164
|3,9360
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|14,88
|
|Altın Gr.
|921
|921
|16,45
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,40
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,24
|
|B. Petrol
|107
|107
|8,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RTALB
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
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17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
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17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem