***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBera Holding A.Ş'nin 01.01.2023-30.06.2023 Dönemine ait Konsolide Faaliyet Raporu ekte PDF dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187728BIST