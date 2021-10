***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/10/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAnadolu Rulman İmalat San.Tic.A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuRulman ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.500.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih08.10.2021Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıSatın alma bedelinin öncelikle SC RULMENTİ S.A?nın Bera Holding A.Ş.?ne olan borçlarına mahsubu, bakiye tutarın ise bir yıl içerisinde nakit olarak ödenmesiEdinilen Payların Nominal Tutarı15.375.000Beher Payın Alış Fiyatı560Toplam Tutar34.440.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%75Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%75Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,0032416İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,0121977Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAlınan dolaylı iştirakin grup şirketi olması nedeni ile ortaklığın faaliyetlerinde bir değişiklik oluşturmayacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSC RULMENTİ BARLAD S.AKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBağımsız Değerleme Raporu ve YMM Özkaynak Değer Tespit RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası11.05.2021-2021.OZ.101/ 06.07.2021-YMM-06103620-0325/2021-0017Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıForm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş-Seher Denetim YMM Ltd.ŞtiDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar550İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarRomanya'da kurulu % 90,70 oranında hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız SC RULMENTİ S.A.'nın % 100 oranında bağlı ortaklığı olan Türkiye'de kurulu Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin, Ankara YMM Odasına kayıtlı SEHER Denetim YMM Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 06.07.2021 tarih ve YMM-06103620-0325/2021-0017 no'lu Özkaynak Değer Tespit Raporunda Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan gayrimenkul ve makine teçhizat değerleme raporlarına da atıfta bulunarak tespit etmiş olduğu 550.-TL brim pay değerine istinaden, ayrıca şirketin sahip olduğu şerefiye, pazar payı gibi unsurlarının da göz önüne alınarak brim/560.-TL'den 61.500 adedinin 34.440.000.-TL. bedelle satın alınmasına karar verilmiş olup,satınalma bedeli öncelikle SC RULMENTİ SA.'nın Bera Holding A.Ş'ne olan borçlarına mahsup edilecek olup, bakiye tutar ise bir yıl içerisinde nakit olarak ödenecektir.It has been decided to purchase 61,500 shares of Anadolu Rulman İmalat Sanayi Tic. A.Ş. established in Turkey whose 90,70% of its belongs to our partnership and whose 100% owned by our Subsidiary company SC RULMENTI S.A. located in Romania. In the Equity Appraisal Report prepared by SEHER Denetim YMM Ltd. Şti. Registered at Ankara CPA Chamber 06.07.2021 and numbered YMM-06103620-0325/2021-0017, the unit price that they have determined is TL 550.- referring to the Property and Machinery Equipment Assesment reports by Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Taking the elements such as betterment and market share into consideration, it is decided to purchase the 61,500 shares with a price of TL 560 per unit at total TL 34,440,000.-, The purchase price will be deducted primarily from the debts of SC RULMENTİ S.A. to Bera Holding A.Ş., and the balance will be paid in cash within one year. It is respectfully announced to our partners and the public.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968717BIST