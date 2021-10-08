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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

08.10.2021 15:44



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Rulman Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.500.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.10.2021
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Satın alma bedelinin öncelikle SC RULMENTİ S.A?nın Bera Holding A.Ş.?ne olan borçlarına mahsubu, bakiye tutarın ise bir yıl içerisinde nakit olarak ödenmesi
Edinilen Payların Nominal Tutarı
15.375.000
Beher Payın Alış Fiyatı
560
Toplam Tutar
34.440.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%75
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%75
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0032416
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,0121977
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Alınan dolaylı iştirakin grup şirketi olması nedeni ile ortaklığın faaliyetlerinde bir değişiklik oluşturmayacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
SC RULMENTİ BARLAD S.A
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Bağımsız Değerleme Raporu ve YMM Özkaynak Değer Tespit Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
11.05.2021-2021.OZ.101/ 06.07.2021-YMM-06103620-0325/2021-0017
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş-Seher Denetim YMM Ltd.Şti
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
550
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

               Romanya'da kurulu % 90,70 oranında hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız SC RULMENTİ S.A.'nın % 100 oranında bağlı ortaklığı olan Türkiye'de kurulu Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin, Ankara YMM Odasına kayıtlı SEHER Denetim YMM Ltd. Şti. tarafından hazırlanan 06.07.2021 tarih ve YMM-06103620-0325/2021-0017 no'lu Özkaynak Değer Tespit Raporunda Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan gayrimenkul ve makine teçhizat değerleme raporlarına da atıfta bulunarak tespit etmiş olduğu 550.-TL brim pay değerine istinaden, ayrıca şirketin sahip olduğu şerefiye, pazar payı gibi unsurlarının da göz önüne alınarak brim/560.-TL'den 61.500 adedinin 34.440.000.-TL. bedelle satın alınmasına karar verilmiş olup,satınalma bedeli öncelikle SC RULMENTİ SA.'nın Bera Holding A.Ş'ne olan borçlarına mahsup edilecek olup, bakiye tutar ise bir yıl içerisinde nakit olarak ödenecektir.
       It has been decided to purchase 61,500 shares of Anadolu Rulman İmalat Sanayi Tic. A.Ş. established in Turkey whose 90,70% of its belongs to our partnership and whose 100% owned by our Subsidiary company SC RULMENTI S.A. located in Romania.            In the Equity Appraisal Report prepared by SEHER Denetim YMM Ltd. Şti. Registered at Ankara CPA Chamber 06.07.2021 and numbered YMM-06103620-0325/2021-0017, the unit price that they have determined is TL 550.- referring to the Property and Machinery Equipment Assesment reports by Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.         Taking the elements such as betterment and market share into consideration, it is decided to purchase the 61,500 shares with a price of TL 560 per unit at total TL 34,440,000.-,         The purchase price will be deducted primarily from the debts of SC RULMENTİ S.A. to Bera Holding A.Ş., and the balance will be paid in cash within one year.                                     It is respectfully announced to our partners and the public.     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968717


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PKENT 3.520,00 38.714.497 % 10,00  
AYCES 55,00 4.574.411 % 10,00  
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Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,71 22,76 0,13  
Gümüş Gr. 6,55 6,55 0,10  
B. Petrol 83,03 83,03 1,08  
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