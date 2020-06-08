***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329Transferler30 18.930.605 -18.930.605Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-592.045 -18.443.450 -19.035.495 10.780.189 -8.255.306Dönem Karı (Zararı)41 -18.443.450 -18.443.450 10.780.189 -7.663.261Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -592.045 -592.045 -592.045Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 3.154.571 3.154.571 871.457 4.026.028Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 -2.107 3.019.256 -1.029.093 2.800.084 6.846.326 309.458 7.155.784Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.660.784 801.971.595 -158.908 -14.338.774 171.026.054 -18.443.450 1.582.920.038 235.393.797 1.818.313.835Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123Transferler30 26.890.526 -26.890.526Dönem Karı (Zararı)41 7.593.239 7.593.239 15.552.144 23.225.160Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -914.250 -914.250 -79.777 -994.027Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması47 -1.169.774 -5.185.704 -5.185.704Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -366.905 8.697.292 1.668.832 -79.777 11.450.215 11.370.348 1.543.395 22.231.133Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -96.102.046 793.313.165 -628.815 -18.769.296 227.649.245 7.593.239 1.665.579.797 265.144.737 1.930.724.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.308.129 -3.420.854Dönem Karı (Zararı)38.847.514 -3.514.080Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.620.957 34.548.565Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 22.504.984 22.771.326Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.595.528 6.803.985Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.523.057 6.777.244Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 72.471 26.741Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.520.445 4.973.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 4.334.600 3.186.680Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -814.155 1.786.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.811.099 -22.801.195Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-140.333.169 -18.531.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -140.333.169 -18.531.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.507.059 -20.330.871İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -40.858 -26.078İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.466.201 -20.304.793Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -18.137.950 -44.714.795Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -206.450 11.100Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 1.554.105 -6.904.257Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.722.474 10.006.746İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.722.474 10.006.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -13.440.320 1.240.631Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler800.753 2.377.515İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 122.415 71.708İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 678.338 2.305.807Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -41.157 -44.779İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.777.674 54.088.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -973.982 -4.714.804Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 120.751.656 58.803.765Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.657.372 8.233.290Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -18.349.243 -11.654.144YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.787.540 -21.086.792Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-1.511.166Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 -132.589Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 17 -3.276.374 -20.954.203FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.100.220 45.596.513İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-366.905 -2.107Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 -366.905 -2.107Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 40.467.125 45.598.620YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.620.809 21.088.867Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 16.050.886 3.829.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.671.695 24.918.044DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 195.384.504 96.370.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 249.056.199 121.288.849Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 249.056.199 195.384.504Finansal Yatırımlar47 0 0Ticari Alacaklar658.613.178 523.002.028İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 658.613.178 523.002.028Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar8 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0Diğer Alacaklar198.776.156 196.270.221İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 462.378 421.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 198.313.778 195.848.701Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 777.426.210 759.360.731Canlı Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler12 38.975.180 41.191.782Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 121.815 2.538.093Diğer Dönen Varlıklar29 63.250.514 61.932.667ARA TOPLAM1.986.219.252 1.779.680.026Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.997.731.915 1.791.192.689DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 65.397.716 63.886.550Ticari Alacaklar21.178.637 19.979.675İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 21.178.637 19.979.675Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar8 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar20.867 19.743İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 20.867 19.743Türev Araçlar46 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 0 0Canlı Varlıklar11 13.331.450 13.125.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 319.699.935 319.921.605Maddi Duran Varlıklar14 1.374.421.994 1.365.334.975Kullanım Hakkı Varlıkları15 735.134 928.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.410.092 14.727.270Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 14.410.092 14.727.270Peşin Ödenmiş Giderler12 5.308.661 4.646.164Ertelenmiş Vergi Varlığı40 65.697.791 64.266.941Diğer Duran Varlıklar29 2.394.894 2.738.759TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.882.597.171 1.869.575.161TOPLAM VARLIKLAR3.880.329.086 3.660.767.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 257.242.117 417.156.718Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 275.335.249 173.635.634Diğer Finansal Yükümlülükler47 214.568 425.220Ticari Borçlar275.252.468 270.529.994İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 275.252.468 270.529.994Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar8 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 23.713.778 32.003.591Diğer Borçlar6.248.099 5.468.715İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.071.560 1.949.145İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.176.539 3.519.570Türev Araçlar46 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 195.617 249.011Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 13.926.808 9.283.774Kısa Vadeli Karşılıklar7.513.464 8.590.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 7.513.464 8.590.731Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 348.412.773 204.344.576ARA TOPLAM1.208.054.941 1.121.687.964TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.208.054.941 1.121.687.964UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 498.785.433 399.858.628Diğer Finansal Yükümlülükler47 582.191 616.233Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Diğer Borçlar1.406.606 1.385.237İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.406.606 1.385.237Türev Araçlar46 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 230.210 217.973Uzun Vadeli Karşılıklar53.670.075 54.222.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 49.339.921 50.155.828Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.330.154 4.067.042Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar40 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 177.123.365 175.779.249Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 9.751.731 20.249.573TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER741.549.611 652.329.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.949.604.552 1.774.017.727ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.665.579.797 1.638.700.925Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Geri Alınmış Paylar (-)30 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -96.102.046 -95.735.141Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)774.543.869 766.840.604Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 793.313.165 784.615.873Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -18.769.296 -17.775.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-628.815 -2.297.647Yabancı Para Çevrim Farkları30 -628.815 -2.297.647Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)38 0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)30 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 227.649.245 190.478.278Net Dönem Karı veya Zararı41 7.593.239 26.890.526Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 265.144.737 248.049.198TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.930.724.534 1.886.750.123TOPLAM KAYNAKLAR3.880.329.086 3.660.767.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 633.414.102 502.684.977Satışların Maliyeti31 -482.055.204 -414.423.693TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.358.898 88.261.284BRÜT KAR (ZARAR)151.358.898 88.261.284Genel Yönetim Giderleri33 -41.384.834 -39.056.752Pazarlama Giderleri33 -30.543.659 -24.754.079Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -1.845.262 -1.737.293Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 23.182.939 34.511.550Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -9.042.621 -8.051.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.725.461 49.173.161Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.663.268 523.357Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -2.896.645 -88.360Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar35 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.492.084 49.608.158Finansman Gelirleri37 -93.794.505 28.468.698Finansman Giderleri37 41.149.935 -81.590.936SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.847.514 -3.514.080Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.622.354 -4.149.181Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -16.515.575 -7.308.112Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 893.221 3.158.931SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.225.160 -7.663.261DÖNEM KARI (ZARARI)23.225.160 -7.663.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 15.631.921 10.780.189Ana Ortaklık Payları41 7.593.239 -18.443.450Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,02200000 -0,05400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,02200000 -0,05400000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-994.027 -592.045Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -1.274.394 -759.032Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler280.367 166.987Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 280.367 166.987Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-994.027 -592.045TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.231.133 -8.255.306Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.552.144 10.780.189Ana Ortaklık Payları6.678.989 -19.035.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849972BIST