***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
08.06.2020 18:24
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329
Transferler
30 18.930.605 -18.930.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-592.045 -18.443.450 -19.035.495 10.780.189 -8.255.306
Dönem Karı (Zararı)
41 -18.443.450 -18.443.450 10.780.189 -7.663.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -592.045 -592.045 -592.045
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 3.154.571 3.154.571 871.457 4.026.028
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -2.107 3.019.256 -1.029.093 2.800.084 6.846.326 309.458 7.155.784
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.660.784 801.971.595 -158.908 -14.338.774 171.026.054 -18.443.450 1.582.920.038 235.393.797 1.818.313.835
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123
Transferler
30 26.890.526 -26.890.526
Dönem Karı (Zararı)
41 7.593.239 7.593.239 15.552.144 23.225.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -914.250 -914.250 -79.777 -994.027
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
47 -1.169.774 -5.185.704 -5.185.704
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -366.905 8.697.292 1.668.832 -79.777 11.450.215 11.370.348 1.543.395 22.231.133
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -96.102.046 793.313.165 -628.815 -18.769.296 227.649.245 7.593.239 1.665.579.797 265.144.737 1.930.724.534
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.308.129 -3.420.854
Dönem Karı (Zararı)
38.847.514 -3.514.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.620.957 34.548.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 22.504.984 22.771.326
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.595.528 6.803.985
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.523.057 6.777.244
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 72.471 26.741
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.520.445 4.973.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 4.334.600 3.186.680
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -814.155 1.786.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.811.099 -22.801.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.333.169 -18.531.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -140.333.169 -18.531.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.507.059 -20.330.871
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -40.858 -26.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.466.201 -20.304.793
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -18.137.950 -44.714.795
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -206.450 11.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 1.554.105 -6.904.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.722.474 10.006.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.722.474 10.006.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -13.440.320 1.240.631
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
800.753 2.377.515
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 122.415 71.708
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 678.338 2.305.807
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -41.157 -44.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.777.674 54.088.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -973.982 -4.714.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 120.751.656 58.803.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.657.372 8.233.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -18.349.243 -11.654.144
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.787.540 -21.086.792
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-1.511.166
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -132.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -3.276.374 -20.954.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.100.220 45.596.513
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-366.905 -2.107
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -366.905 -2.107
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 40.467.125 45.598.620
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.620.809 21.088.867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 16.050.886 3.829.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.671.695 24.918.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 195.384.504 96.370.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 249.056.199 121.288.849
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 249.056.199 195.384.504
Finansal Yatırımlar
47 0 0
Ticari Alacaklar
658.613.178 523.002.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 658.613.178 523.002.028
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
8 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0
Diğer Alacaklar
198.776.156 196.270.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 462.378 421.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 198.313.778 195.848.701
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 777.426.210 759.360.731
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 38.975.180 41.191.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 121.815 2.538.093
Diğer Dönen Varlıklar
29 63.250.514 61.932.667
ARA TOPLAM
1.986.219.252 1.779.680.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.997.731.915 1.791.192.689
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 65.397.716 63.886.550
Ticari Alacaklar
21.178.637 19.979.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21.178.637 19.979.675
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
20.867 19.743
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.867 19.743
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 13.331.450 13.125.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 319.699.935 319.921.605
Maddi Duran Varlıklar
14 1.374.421.994 1.365.334.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 735.134 928.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.410.092 14.727.270
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 14.410.092 14.727.270
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.308.661 4.646.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 65.697.791 64.266.941
Diğer Duran Varlıklar
29 2.394.894 2.738.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.882.597.171 1.869.575.161
TOPLAM VARLIKLAR
3.880.329.086 3.660.767.850
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 257.242.117 417.156.718
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 275.335.249 173.635.634
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 214.568 425.220
Ticari Borçlar
275.252.468 270.529.994
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 275.252.468 270.529.994
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
8 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 23.713.778 32.003.591
Diğer Borçlar
6.248.099 5.468.715
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.071.560 1.949.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.176.539 3.519.570
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 195.617 249.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 13.926.808 9.283.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.513.464 8.590.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.513.464 8.590.731
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 348.412.773 204.344.576
ARA TOPLAM
1.208.054.941 1.121.687.964
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.208.054.941 1.121.687.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 498.785.433 399.858.628
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 582.191 616.233
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Diğer Borçlar
1.406.606 1.385.237
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.406.606 1.385.237
Türev Araçlar
46 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 230.210 217.973
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.670.075 54.222.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 49.339.921 50.155.828
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.330.154 4.067.042
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 177.123.365 175.779.249
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 9.751.731 20.249.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
741.549.611 652.329.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.949.604.552 1.774.017.727
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.665.579.797 1.638.700.925
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -96.102.046 -95.735.141
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
774.543.869 766.840.604
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 793.313.165 784.615.873
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -18.769.296 -17.775.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-628.815 -2.297.647
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -628.815 -2.297.647
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
38 0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 227.649.245 190.478.278
Net Dönem Karı veya Zararı
41 7.593.239 26.890.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 265.144.737 248.049.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.930.724.534 1.886.750.123
TOPLAM KAYNAKLAR
3.880.329.086 3.660.767.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 633.414.102 502.684.977
Satışların Maliyeti
31 -482.055.204 -414.423.693
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.358.898 88.261.284
BRÜT KAR (ZARAR)
151.358.898 88.261.284
Genel Yönetim Giderleri
33 -41.384.834 -39.056.752
Pazarlama Giderleri
33 -30.543.659 -24.754.079
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -1.845.262 -1.737.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 23.182.939 34.511.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -9.042.621 -8.051.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.725.461 49.173.161
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.663.268 523.357
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -2.896.645 -88.360
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.492.084 49.608.158
Finansman Gelirleri
37 -93.794.505 28.468.698
Finansman Giderleri
37 41.149.935 -81.590.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.847.514 -3.514.080
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.622.354 -4.149.181
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -16.515.575 -7.308.112
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 893.221 3.158.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.225.160 -7.663.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.225.160 -7.663.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 15.631.921 10.780.189
Ana Ortaklık Payları
41 7.593.239 -18.443.450
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,02200000 -0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,02200000 -0,05400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-994.027 -592.045
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -1.274.394 -759.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
280.367 166.987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 280.367 166.987
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-994.027 -592.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.231.133 -8.255.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.552.144 10.780.189
Ana Ortaklık Payları
6.678.989 -19.035.495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849972
BIST