***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123Transferler30 26.890.526 -26.890.526Dönem Karı (Zararı)41 178.668.266 178.668.266 45.833.849 224.502.115Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -2.460.926 -2.460.926 -163.982 -2.624.908Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması47 -5.185.703 -5.185.703 -5.185.703Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 58.039.215 -163.982 97.396.482 155.271.715 13.038.619 168.310.334Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 41.784.161 -4.617.694 26.119.850 63.286.317 63.286.317Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.695.926 826.400.034 -6.915.341 -20.400.177 335.699.433 178.668.266 2.028.280.594 306.757.684 2.335.038.278Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423Transferler30 352.292.988 -352.292.988Dönem Karı (Zararı)41 244.858.396 244.858.396 77.664.124 322.522.520Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -2.952.884 -2.952.884 -208.685 -3.161.569Kar Payları30 -27.929.760 -27.929.760 -27.929.760Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -92.299.397 -208.685 87.281.411 -5.226.671 -21.877.881 -27.104.552Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 21.371.105 4.991.015 -4.188.417 22.173.703 22.173.703Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -129.940.793 961.250.435 -356.145 -25.847.392 750.526.985 244.858.396 2.553.015.791 364.535.974 2.917.551.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI444.965.409 -38.558.451Dönem Karı (Zararı)393.753.783 271.971.933Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler92.871.954 79.014.786Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 76.232.053 70.234.146Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.510.964 5.942.124Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.084.420 5.468.226Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.573.456 473.898Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.128.937 2.838.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 14.726.725 6.697.453Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -1.597.788 -3.858.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.769.698 -436.015.139Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-241.748.148 -171.423.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -241.748.148 -171.423.132Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler131.064.146 -49.849.583İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 520.885 -132.541İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 130.543.261 -49.717.042Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -69.896.973 15.183.393Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 4.744.388 -1.549.950Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 3.581.172 -44.985.930Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler131.293.874 -121.902.020İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 131.293.874 -121.902.020Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 8.750.263 -6.649.593Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler865.180 -768.861İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -1.896.702İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 865.180 1.127.841Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -3.044.838 384.206İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.378.762 -54.453.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -12.251.376 10.239.032Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -20.127.386 -64.692.701Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları419.856.039 -85.028.420Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 25.109.370 46.469.969YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-51.491.911 -15.289.035Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri47 -7.263.628 -4.200.256Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14, 17 -44.228.283 -11.088.779FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-456.811.705 157.916.082İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 -92.299.397 58.039.215Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-336.582.548 99.876.867İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri47 -336.582.548 99.876.867Ödenen Temettüler30 -27.929.760 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.338.207 104.068.596Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 27.164.718 58.668.623NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.173.489 162.737.219DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 362.039.933 195.384.504DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 325.866.444 358.121.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 325.866.444 362.039.933Ticari Alacaklar941.678.855 711.080.909İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 941.678.855 711.080.909Diğer Alacaklar79.478.030 210.542.170İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 520.886İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 79.478.030 210.021.284Stoklar10 826.568.215 755.097.786Peşin Ödenmiş Giderler12 84.445.596 89.681.336Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 6.945.832 213.148Diğer Dönen Varlıklar29 53.739.179 51.574.762ARA TOPLAM2.318.722.151 2.180.230.044Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.330.234.814 2.191.742.707DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 98.763.091 91.499.463Ticari Alacaklar45.831.077 39.765.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 45.831.077 39.765.295Diğer Alacaklar20.860 20.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 20.860 20.867Canlı Varlıklar11 11.863.371 16.607.759Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 518.709.031 519.822.588Maddi Duran Varlıklar14 1.557.902.137 1.547.711.844Kullanım Hakkı Varlıkları15 969.025 1.174.718Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.919.991 16.962.787Şerefiye18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 21.919.991 16.962.787Peşin Ödenmiş Giderler12 10.106.956 8.452.388Ertelenmiş Vergi Varlığı40 62.798.878 55.237.783Diğer Duran Varlıklar29 12.164.243 2.077.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.341.048.660 2.299.332.776TOPLAM VARLIKLAR4.671.283.474 4.491.075.483KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 282.639.744 296.808.684Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 250.413.937 354.864.186Diğer Finansal Yükümlülükler47 119.086 264.711Ticari Borçlar294.629.618 163.335.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 294.629.618 163.335.745Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 41.555.746 29.358.999Diğer Borçlar1.367.925 929.039İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.367.925 929.039Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 299.890 352.834Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 27.104.899 12.239.611Kısa Vadeli Karşılıklar6.703.692 7.430.273Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 6.703.692 7.430.273Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 276.259.626 198.636.723ARA TOPLAM1.181.094.163 1.064.220.805TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.181.094.163 1.064.220.805UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 214.233.837 431.864.306Diğer Finansal Yükümlülükler47 1.047.693 1.234.958Ticari BorçlarDiğer Borçlar1.449.879 1.023.585İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.449.879 1.023.585Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 2.991.894Uzun Vadeli Karşılıklar76.736.762 66.327.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 76.736.762 65.456.521Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 871.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 219.836.492 211.986.171Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 59.332.883 80.374.613TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER572.637.546 795.803.255TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.753.731.709 1.860.024.060ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.553.015.791 2.322.093.007Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -129.940.793 -37.641.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)935.403.043 917.193.507Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 961.250.435 939.879.330Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -25.847.392 -22.685.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-356.145 -5.347.160Yabancı Para Çevrim Farkları30 -356.145 -5.347.160Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 750.526.985 343.070.763Net Dönem Karı veya Zararı41 244.858.396 352.292.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 364.535.974 308.958.416TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.917.551.765 2.631.051.423TOPLAM KAYNAKLAR4.671.283.474 4.491.075.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 2.832.633.862 2.207.379.727 1.078.649.326 802.074.725Satışların Maliyeti31 -2.196.244.543 -1.629.221.549 -794.396.502 -635.235.771TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)636.389.319 578.158.178 284.252.824 166.838.954BRÜT KAR (ZARAR)636.389.319 578.158.178 284.252.824 166.838.954Genel Yönetim Giderleri33 -142.143.472 -114.906.213 -47.690.063 -40.566.757Pazarlama Giderleri33 -124.003.224 -89.962.615 -46.400.988 -31.791.080Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -10.947.709 -6.241.464 -3.315.406 -2.851.667Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 70.805.964 41.987.539 8.449.941 11.429.581Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -34.623.123 -35.604.796 -8.190.232 -6.700.076ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)395.477.755 373.430.629 187.106.076 96.358.955Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 58.472.454 22.700.375 3.381.037 6.236.561Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -22.059.746 -12.361.044 -12.573.593 -7.075.066FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)431.890.463 383.769.960 177.913.520 95.520.450Finansman Gelirleri37 177.138.533 173.447.427 56.342.039 78.659.929Finansman Giderleri37 -215.275.213 -285.245.454 -78.221.435 -93.751.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)393.753.783 271.971.933 156.034.124 80.429.086Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-71.231.263 -47.469.818 -20.362.053 -3.642.906Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -74.969.604 -58.766.869 -22.890.588 -13.804.669Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 3.738.341 11.297.051 2.528.535 10.161.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)322.522.520 224.502.115 135.672.071 76.786.180DÖNEM KARI (ZARARI)322.522.520 224.502.115 135.672.071 76.786.180Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 77.664.124 45.833.849 28.018.890 18.341.638Ana Ortaklık Payları41 244.858.396 178.668.266 107.653.181 58.444.542Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,71700000 0,52300000 0,31500000 0,17100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,71700000 0,52300000 0,31500000 0,17100000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.161.569 -2.624.908 -2.976.757 -1.719.694Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -3.951.961 -3.365.267 -3.720.946 -2.204.736Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler790.392 740.359 744.189 485.042Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 790.392 740.359 744.189 485.042Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.161.569 -2.624.908 -2.976.757 -1.719.694TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)319.360.951 221.877.207 132.695.314 75.066.486Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77.455.439 45.669.867 27.798.630 18.254.795Ana Ortaklık Payları241.905.512 176.207.340 104.896.684 56.811.691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976458BIST