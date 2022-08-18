***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 19:39
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -22.685.823 -5.347.160 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423
Transferler
30 352.292.988 -352.292.988
Dönem Karı (Zararı)
41 137.205.215 137.205.215 49.645.234 186.850.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -196.387 -196.387 11.575 -184.812
Kar Payları
30 -27.929.760 -27.929.760 -27.929.760
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 11.575 21.734.930 21.746.505 -20.905.555 840.950
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 2.525.604 23.070.352 6.083.091 27.036.771 58.715.818 58.715.818
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -35.115.792 962.949.682 -22.870.635 735.931 716.205.692 137.205.215 2.511.634.398 337.709.670 2.849.344.068
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -91.388.105 1.144.571.946 -33.355.803 -24.349.511 1.119.882.603 746.546.258 3.614.431.693 518.741.235 4.133.172.928
Transferler
30 746.546.258 -746.546.258
Dönem Karı (Zararı)
41 594.518.085 594.518.085 235.279.116 829.797.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 824.905.200 -9.390.389 815.514.811 815.514.811
Kar Payları
30 -55.082.586 -55.082.586 -55.082.586
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 74.977.444 -21.766.086 -96.743.530 187.765.149 91.021.619
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 84.731 49.096.233 23.081.350 -5.725.511 66.536.803 66.536.803
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -91.303.374 1.943.595.935 -42.746.192 -1.268.161 1.783.854.678 594.518.085 4.939.175.276 941.785.500 5.880.960.776
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
221.903.201 250.730.090
Dönem Karı (Zararı)
989.625.268 237.719.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
266.142.310 66.320.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 68.339.374 50.723.829
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
169.396.153 5.376.141
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 168.162.563 4.128.271
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.233.590 1.247.870
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.406.783 10.220.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 27.488.491 11.800.641
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 918.292 -1.579.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.128.719.896 -90.268.049
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-579.159.331 -243.162.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -579.159.331 -243.162.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.154.958 107.312.656
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -261.946 -96.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -35.893.012 107.409.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -557.258.212 -54.295.602
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -5.228.186 6.556.942
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -124.397.677 -24.366.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.489.367 123.685.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 85.489.367 123.685.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 17.671.882 3.827.438
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.104.997 4.641.816
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.104.997 4.641.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 3.701.527 -3.019.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.510.695 -11.448.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -68.353.109 -9.715.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 128.863.804 -1.732.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.047.682 213.772.234
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 94.855.519 36.957.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-132.638.569 -41.266.326
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -23.368.550 -6.387.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14,15,17 -109.270.019 -34.878.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.415.497 -254.562.063
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 84.731 2.525.604
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 41.582.358 -229.157.907
Ödenen Temettüler
30 -55.082.586 -27.929.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.849.135 -45.098.299
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 101.067.421 33.252.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
176.916.556 -11.845.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 923.291.956 362.039.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.100.208.512 350.194.313
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.100.208.512 923.291.956
Finansal Yatırımlar
47 45.957.566 21.295.434
Ticari Alacaklar
1.505.640.742 1.103.888.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.505.640.742 1.103.888.378
Diğer Alacaklar
70.563.310 34.531.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.182.838 920.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 69.380.472 33.610.678
Stoklar
10 1.567.483.848 1.011.459.226
Peşin Ödenmiş Giderler
12 273.935.927 145.947.377
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 8.849.889
Diğer Dönen Varlıklar
29 131.115.838 62.846.831
ARA TOPLAM
4.694.905.743 3.312.110.661
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.706.418.406 3.323.623.324
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 122.054.641 98.686.091
Ticari Alacaklar
62.436.860 53.192.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 62.436.860 53.192.456
Diğer Alacaklar
3.737.277 3.614.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.737.277 3.614.059
Canlı Varlıklar
11 20.707.758 15.479.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.205.482.605 1.169.226.463
Maddi Duran Varlıklar
14 2.757.209.894 1.716.653.775
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 4.065.546 1.495.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.901.410 25.977.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 26.901.410 25.977.047
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.041.536 8.632.409
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 67.229.061 80.893.131
Diğer Duran Varlıklar
29 2.019.519 1.935.417
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.276.886.107 3.175.785.655
TOPLAM VARLIKLAR
8.983.304.513 6.499.408.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 636.381.734 440.994.209
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 98.748.546 248.960.253
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 585.778 664.432
Ticari Borçlar
530.877.417 445.388.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 530.877.417 445.388.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 58.670.499 40.274.319
Diğer Borçlar
6.823.700 1.496.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.823.700 1.496.311
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 4.152.926 420.149
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 71.916.058 57.203.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.695.401 11.147.775
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 13.695.401 11.147.775
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 887.434.935 475.047.689
ARA TOPLAM
2.309.286.994 1.721.596.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.309.286.994 1.721.596.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 165.396.371 171.349.528
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 3.405.962 967.611
Diğer Borçlar
2.374.164 1.596.556
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.374.164 1.596.556
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 31.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.850.883 82.716.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 107.850.883 81.086.690
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 1.629.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 409.518.657 310.451.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 104.510.706 77.526.859
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
793.056.743 644.639.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.102.343.737 2.366.236.051
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.939.175.276 3.614.431.693
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -91.303.374 -91.388.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.900.849.743 1.111.216.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 1.943.595.935 1.144.571.946
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -42.746.192 -33.355.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.268.161 -24.349.511
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -1.268.161 -24.349.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.783.854.678 1.119.882.603
Net Dönem Karı veya Zararı
41 594.518.085 746.546.258
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 941.785.500 518.741.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.880.960.776 4.133.172.928
TOPLAM KAYNAKLAR
8.983.304.513 6.499.408.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 3.796.630.046 1.753.984.536 2.115.362.191 912.495.952
Satışların Maliyeti
31 -2.588.095.351 -1.401.848.041 -1.407.490.561 -715.956.713
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.208.534.695 352.136.495 707.871.630 196.539.239
BRÜT KAR (ZARAR)
1.208.534.695 352.136.495 707.871.630 196.539.239
Genel Yönetim Giderleri
33 -159.521.913 -94.453.409 -78.342.973 -46.554.455
Pazarlama Giderleri
33 -149.161.796 -77.602.236 -76.794.128 -41.479.082
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -12.760.861 -7.632.303 -7.252.207 -4.074.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 55.593.560 62.356.023 17.503.579 25.696.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -26.218.671 -26.432.891 -12.315.241 -8.434.526
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
916.465.014 208.371.679 550.670.660 121.693.687
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 76.278.099 55.091.417 56.200.521 50.945.027
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -240.370 -9.486.153 -166.847 -8.889.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
992.502.743 253.976.943 606.704.334 163.749.121
Finansman Gelirleri
37 210.214.351 120.796.494 128.496.301 58.371.556
Finansman Giderleri
37 -213.091.826 -137.053.778 -126.440.806 -83.004.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
989.625.268 237.719.659 608.759.829 139.116.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-159.828.067 -50.869.210 -130.701.734 -25.926.025
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -151.732.943 -52.079.016 -111.529.331 -27.855.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -8.095.124 1.209.806 -19.172.403 1.929.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
829.797.201 186.850.449 478.058.095 113.190.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
829.797.201 186.850.449 478.058.095 113.190.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 235.279.116 49.645.234 106.576.460 21.407.908
Ana Ortaklık Payları
41 594.518.085 137.205.215 371.481.635 91.782.196
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 1,74000000 0,40200000 1,08700000 0,26900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 1,74000000 0,40200000 1,08700000 0,26900000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
815.514.811 -184.812 815.316.196 -961.086
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 926.128.656 0 926.128.656 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -11.783.047 -231.015 -12.095.977 -1.201.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-98.830.798 46.203 -98.716.483 240.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -98.830.798 46.203 -98.716.483 240.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
815.514.811 -184.812 815.316.196 -961.086
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.645.312.012 186.665.637 1.293.374.291 112.229.018
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
235.279.116 49.656.809 106.576.460 21.409.465
Ana Ortaklık Payları
1.410.032.896 137.008.828 1.186.797.831 90.819.553
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056896
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