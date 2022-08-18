***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -22.685.823 -5.347.160 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423Transferler30 352.292.988 -352.292.988Dönem Karı (Zararı)41 137.205.215 137.205.215 49.645.234 186.850.449Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -196.387 -196.387 11.575 -184.812Kar Payları30 -27.929.760 -27.929.760 -27.929.760Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 11.575 21.734.930 21.746.505 -20.905.555 840.950Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 2.525.604 23.070.352 6.083.091 27.036.771 58.715.818 58.715.818Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -35.115.792 962.949.682 -22.870.635 735.931 716.205.692 137.205.215 2.511.634.398 337.709.670 2.849.344.068Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -91.388.105 1.144.571.946 -33.355.803 -24.349.511 1.119.882.603 746.546.258 3.614.431.693 518.741.235 4.133.172.928Transferler30 746.546.258 -746.546.258Dönem Karı (Zararı)41 594.518.085 594.518.085 235.279.116 829.797.201Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 824.905.200 -9.390.389 815.514.811 815.514.811Kar Payları30 -55.082.586 -55.082.586 -55.082.586Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 74.977.444 -21.766.086 -96.743.530 187.765.149 91.021.619Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 84.731 49.096.233 23.081.350 -5.725.511 66.536.803 66.536.803Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -91.303.374 1.943.595.935 -42.746.192 -1.268.161 1.783.854.678 594.518.085 4.939.175.276 941.785.500 5.880.960.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI221.903.201 250.730.090Dönem Karı (Zararı)989.625.268 237.719.659Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler266.142.310 66.320.624Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 68.339.374 50.723.829Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler169.396.153 5.376.141Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,9 168.162.563 4.128.271Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.233.590 1.247.870Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28.406.783 10.220.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 27.488.491 11.800.641Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 918.292 -1.579.987İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.128.719.896 -90.268.049Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-579.159.331 -243.162.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -579.159.331 -243.162.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.154.958 107.312.656İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -261.946 -96.839İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -35.893.012 107.409.495Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -557.258.212 -54.295.602Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -5.228.186 6.556.942Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -124.397.677 -24.366.029Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler85.489.367 123.685.262İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 85.489.367 123.685.262Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 17.671.882 3.827.438Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.104.997 4.641.816İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.104.997 4.641.816Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 3.701.527 -3.019.948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.510.695 -11.448.220Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -68.353.109 -9.715.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 128.863.804 -1.732.545Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları127.047.682 213.772.234Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 94.855.519 36.957.856YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-132.638.569 -41.266.326Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 -23.368.550 -6.387.495Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14,15,17 -109.270.019 -34.878.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.415.497 -254.562.063İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 84.731 2.525.604Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 41.582.358 -229.157.907Ödenen Temettüler30 -55.082.586 -27.929.760YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.849.135 -45.098.299Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 101.067.421 33.252.679NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)176.916.556 -11.845.620DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 923.291.956 362.039.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.100.208.512 350.194.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.100.208.512 923.291.956Finansal Yatırımlar47 45.957.566 21.295.434Ticari Alacaklar1.505.640.742 1.103.888.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.505.640.742 1.103.888.378Diğer Alacaklar70.563.310 34.531.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.182.838 920.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 69.380.472 33.610.678Stoklar10 1.567.483.848 1.011.459.226Peşin Ödenmiş Giderler12 273.935.927 145.947.377Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 8.849.889Diğer Dönen Varlıklar29 131.115.838 62.846.831ARA TOPLAM4.694.905.743 3.312.110.661Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.706.418.406 3.323.623.324DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 122.054.641 98.686.091Ticari Alacaklar62.436.860 53.192.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 62.436.860 53.192.456Diğer Alacaklar3.737.277 3.614.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.737.277 3.614.059Canlı Varlıklar11 20.707.758 15.479.572Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.205.482.605 1.169.226.463Maddi Duran Varlıklar14 2.757.209.894 1.716.653.775Kullanım Hakkı Varlıkları15 4.065.546 1.495.235Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.901.410 25.977.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 26.901.410 25.977.047Peşin Ödenmiş Giderler12 5.041.536 8.632.409Ertelenmiş Vergi Varlığı40 67.229.061 80.893.131Diğer Duran Varlıklar29 2.019.519 1.935.417TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.276.886.107 3.175.785.655TOPLAM VARLIKLAR8.983.304.513 6.499.408.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 636.381.734 440.994.209Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 98.748.546 248.960.253Diğer Finansal Yükümlülükler47 585.778 664.432Ticari Borçlar530.877.417 445.388.050İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 530.877.417 445.388.050Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 58.670.499 40.274.319Diğer Borçlar6.823.700 1.496.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.823.700 1.496.311Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.152.926 420.149Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 71.916.058 57.203.759Kısa Vadeli Karşılıklar13.695.401 11.147.775Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 13.695.401 11.147.775Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 887.434.935 475.047.689ARA TOPLAM2.309.286.994 1.721.596.946TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.309.286.994 1.721.596.946UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 165.396.371 171.349.528Diğer Finansal Yükümlülükler47 3.405.962 967.611Diğer Borçlar2.374.164 1.596.556İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.374.164 1.596.556Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 31.250Uzun Vadeli Karşılıklar107.850.883 82.716.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 107.850.883 81.086.690Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 1.629.334Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 409.518.657 310.451.277Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 104.510.706 77.526.859TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER793.056.743 644.639.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.102.343.737 2.366.236.051ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.939.175.276 3.614.431.693Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -91.303.374 -91.388.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.900.849.743 1.111.216.143Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 1.943.595.935 1.144.571.946Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -42.746.192 -33.355.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.268.161 -24.349.511Yabancı Para Çevrim Farkları30 -1.268.161 -24.349.511Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 1.783.854.678 1.119.882.603Net Dönem Karı veya Zararı41 594.518.085 746.546.258Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 941.785.500 518.741.235TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.880.960.776 4.133.172.928TOPLAM KAYNAKLAR8.983.304.513 6.499.408.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 3.796.630.046 1.753.984.536 2.115.362.191 912.495.952Satışların Maliyeti31 -2.588.095.351 -1.401.848.041 -1.407.490.561 -715.956.713TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.208.534.695 352.136.495 707.871.630 196.539.239BRÜT KAR (ZARAR)1.208.534.695 352.136.495 707.871.630 196.539.239Genel Yönetim Giderleri33 -159.521.913 -94.453.409 -78.342.973 -46.554.455Pazarlama Giderleri33 -149.161.796 -77.602.236 -76.794.128 -41.479.082Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -12.760.861 -7.632.303 -7.252.207 -4.074.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 55.593.560 62.356.023 17.503.579 25.696.920Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -26.218.671 -26.432.891 -12.315.241 -8.434.526ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)916.465.014 208.371.679 550.670.660 121.693.687Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 76.278.099 55.091.417 56.200.521 50.945.027Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -240.370 -9.486.153 -166.847 -8.889.593FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)992.502.743 253.976.943 606.704.334 163.749.121Finansman Gelirleri37 210.214.351 120.796.494 128.496.301 58.371.556Finansman Giderleri37 -213.091.826 -137.053.778 -126.440.806 -83.004.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)989.625.268 237.719.659 608.759.829 139.116.129Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-159.828.067 -50.869.210 -130.701.734 -25.926.025Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -151.732.943 -52.079.016 -111.529.331 -27.855.081Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -8.095.124 1.209.806 -19.172.403 1.929.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)829.797.201 186.850.449 478.058.095 113.190.104DÖNEM KARI (ZARARI)829.797.201 186.850.449 478.058.095 113.190.104Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 235.279.116 49.645.234 106.576.460 21.407.908Ana Ortaklık Payları41 594.518.085 137.205.215 371.481.635 91.782.196Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 1,74000000 0,40200000 1,08700000 0,26900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 1,74000000 0,40200000 1,08700000 0,26900000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar815.514.811 -184.812 815.316.196 -961.086Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 926.128.656 0 926.128.656 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -11.783.047 -231.015 -12.095.977 -1.201.358Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-98.830.798 46.203 -98.716.483 240.272Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -98.830.798 46.203 -98.716.483 240.272Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)815.514.811 -184.812 815.316.196 -961.086TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.645.312.012 186.665.637 1.293.374.291 112.229.018Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar235.279.116 49.656.809 106.576.460 21.409.465Ana Ortaklık Payları1.410.032.896 137.008.828 1.186.797.831 90.819.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056896BIST