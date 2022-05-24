***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.05.2022Genel Kurul Tarihi 23.06.2022Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2022Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,3 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,5 - 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,6 - 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - 2021 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,12 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2.Toplantı Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 BERA_2021_Agenda of The Ordinary General Assembly Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 BERA_2021_Ordinary General Assembly Meeting_Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarBera Holding A.Ş.'nin (Şirket) 24 Mayıs 2022 tarih ve saat 10:00'da yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul'u, toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelenmiştir. Şirket'in 2021 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurulu, 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 13:30'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 42060 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de, ekteki gündem dahilinde yapılacaktır.Genel Kurul Davet metni, Gündem (Türkçe-İngilizce), Vekaletname örneği ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (Türkçe-İngilizce) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032127BIST