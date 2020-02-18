***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2020 08:50
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemine Ait Gelir Tablosu 2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Ekte sunulan Gelir Tablosu Bera Holding A.Ş. tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup Konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819792
BIST
11:45119.682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.110,25
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:456,0694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0706
En Düşük
6,0411
11:456,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:45309,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,52
|Açılış
|: 309,87
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,34
|83.877.884
|% 19,89
|
|BOSSA
|11,88
|24.304.987
|% 12,08
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,18
|246.904.707
|% 10,55
|
|OSMEN
|8,80
|17.107
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|ARDYZ
|14,21
|12.199.668
|% -10,12
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|GSRAY
|3,55
|811.483.635
|% 2,90
|
|ASELS
|29,34
|657.849.061
|% 1,38
|
|THYAO
|15,06
|595.736.633
|% -1,50
|
|ODAS
|2,32
|293.515.125
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,18
|246.904.707
|% 10,55
|
|GSRAY
|3,55
|811.483.635
|% 2,90
|
|ODAS
|2,32
|293.515.125
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,63
|138.414.376
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,34
|75.637.049
|% -2,90
|
|IHLAS
|0,89
|48.736.841
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8531
|7,8925
|% 0,21
|
|Frank
|6,1639
|6,2011
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,15
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,84
|56,84
|-0,83
|