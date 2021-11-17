***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 09:47
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2021
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş 01.01.2021-30.09.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu 2021 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan Gelir Tablosu,Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir.
Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978236
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
0
En Düşük
0
18:0510,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0598
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
18:0511,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0530
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
18:05620,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 7,27
|Açılış
|: 621,22
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|66,35
|524.752.527
|% 1,80
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|AKMGY
|38,64
|897.196
|% -0,78
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|SASA
|33,32
|655.015.083
|% 0,00
|
|TCELL
|17,32
|377.803.522
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3811
|10,3921
|% 0,73
|
|Euro
|11,7358
|11,7505
|% 0,60
|
|Sterlin
|13,9789
|14,0490
|% 1,25
|
|Frank
|11,1565
|11,2237
|% 1,06
|
|Riyal
|2,7726
|2,7866
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,64
|
|Altın Gr.
|622
|623
|8,82
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,38
|8,39
|0,16
|
|B. Petrol
|81,91
|81,91
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:04ELITE
Yüzde 9.98 oranında artışla 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 087, 047 adet işlem
-
10:03IHAAS
Yüzde 9.83 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 963, 536 adet işlem
-
10:02GUBRF
Yüzde 5.01 oranında artışla 72.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 839, 217 adet işlem
-
10:01DIRIT
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 710 adet işlem
-
17:59XU100
Endeks 1, 684 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 33, 565.00 milyon TL de