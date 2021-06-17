***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Dönem Karının Kullanımına İlişkin genel kurul Kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 10.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BERA, TREKMBH00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BERA, TREKMBH00014 0 0Ek Açıklamalar17.06.2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Gündeminin 6. maddesine istinaden 2020 Dönem Karının Dağıtılamamasına İlişkin açıklama Yönetim Kurulu tarafından genel kurua yapılmış olup ilgili açıklama aşağıdaki gibidir.Yönetim Kurulumuzun 10.03.2021 tarihli toplantısındaTürk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak- TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımıza göre 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 27.776.125,05 -TL tutarında " Dönem Zararı" oluştuğu,- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre Esas Faaliyet Karı , Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler , Sürdürülen Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında Ana Ortaklık Payının 352.292.988-TL olduğu,görülmektedir.- Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Rehberinin 7.maddesinde "Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka değişle, dağıtılacak kar payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabildiği tutardır." Denilmek suretiyle kar dağıtımı yapılabilmesi için VUK hükümlerine göre hesaplanan mali tablolarda dağıtılabilecek karın olması gerektiği belirtilmiştir.Bilindiği üzere Holdingimizin gelir ve dolayısıyla karının kaynağı iştirak ve bağlı ortaklıklarından elde ettiği kar paylarından oluşmaktadır. Pandemi tedbirleri nedeniyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 maddesinde yapılan düzenlemede, 2020 yılında yapılacak 2019 yılı kar dağıtımlarının % 25'i geçemeyeceği, önceki dönemlere ilişkin kar ve yedeklerin dağıtıma konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme gereğince 2020 yılında iştirak ve bağlı ortaklıklarından yeterli düzeyde kar payı alınamamış olup, bu durumun sonucu olarak Holdingin konsolide olmayan mali tablolarında 27.776.125,05 -TL tutarında " Dönem Zararı" bulunması nedeniyle kar dağıtım kararı alınması yasal olarak mümkün bulunmamaktadır.Genel Kurul'un bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Kar Dağıtım Tablosu 1.pdfEK: 2 2020 Kar Dağıtım Tablosu 2.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBERA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 341.600.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.357.475,86Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 431.555.571 -27.776.125,054. Vergiler ( - ) 79.262.583 05. Net Dönem Kârı 352.292.988 06. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 352.292.988 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 383.047,66 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 352.676.035,66 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAMKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942848BIST