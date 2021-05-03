***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
03.05.2021 10:41
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Haşim ŞAHİN-Erol KAYA-Mustafa Ulvi BEZİRCİ (Herhangi ikisi müşterek)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2020 Faaliyet Raporu / Poitikalar Sayfa 57
Yönetim kurulu başkanının adı
Haşim ŞAHİN
İcra başkanı / genel müdürün adı
Yok
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yok
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yok
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934021
BIST
11:071.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
11:078,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0356
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
11:0710,0394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0394
En Düşük
9,9392
11:07474,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,32
|Açılış
|: 474,07
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler11:07
|MRSHL
|271,70
|1.496.795
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.437.689
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|1.900.637
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|6.282.484
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.851.161
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|13.975.445
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|84.686.748
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,64
|6.181.102
|% -8,89
|
|BAYRK
|12,33
|10.766.350
|% -8,46
|
|THYAO
|12,54
|357.131.919
|% 2,53
|
|BIOEN
|18,13
|228.287.697
|% 1,80
|
|SISE
|7,66
|218.371.660
|% 2,00
|
|PETKM
|6,81
|181.846.484
|% 1,49
|
|KOZAL
|113,00
|175.962.329
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,12
|115.543.505
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|64.582.862
|% 0,55
|
|THYAO
|12,54
|357.131.919
|% 2,53
|
|SISE
|7,66
|218.371.660
|% 2,00
|
|PETKM
|6,81
|181.846.484
|% 1,49
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3060
|8,3106
|% 0,43
|
|Euro
|9,9616
|10,0394
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,4527
|11,5102
|% 0,46
|
|Frank
|9,0573
|9,1119
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% 0,31
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|5,72
|
|Altın Gr.
|473
|474
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,32
|
Seans Raporu
11:07
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11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, EREGL
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11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 55 artarak (% 0.54 ) 1, 212
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11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, TIRE, DYOBY, DAGHL, MEPET, BJKAS, CANTE, PRKME, TACTR, MRSHL
-
11:18
VERUS, KONTR, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:18
SAMAT, UZERB, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında