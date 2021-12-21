***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
21.12.2021 16:31
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi 354 ada,7 no'lu parselde kayıtlı 4.901,87 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
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Toplam Satış Bedeli
12.000.000.-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 3,5128806
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,2568887
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 0,7702666
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,1070370
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,4250070
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21/12/2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yatırım amaçlı gayrimenkul olup,faaliyetlerimize etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
7.000.000.-TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirket'in finansal ihtiyaçlarında değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/12/2021
Karşı Taraf
CITY LINE İNŞAAT EMLAK TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişki Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.05.2018/2018.BR.15
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
24 TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
5.000.000.-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş'nin aktifinde 5.000.000,-TL değerle kayıtlı bulunan Antalya İli,Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi 354 ada, 7 no'lu parselde kayıtlı bulunan 4.901,78 metrekare arsa 12.000.000.-TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış işleminden 7.000.000.-TL kar elde edilmiştir.
Satış sonucu elde edilen gelir anılan Şirket'in finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985223
BIST