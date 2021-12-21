***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAntalya İli Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi 354 ada,7 no'lu parselde kayıtlı 4.901,87 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/12/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Satış Bedeli12.000.000.-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 3,5128806Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,2568887Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 0,7702666Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,1070370İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 0,4250070Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21/12/2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYatırım amaçlı gayrimenkul olup,faaliyetlerimize etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı7.000.000.-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirket'in finansal ihtiyaçlarında değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/12/2021Karşı TarafCITY LINE İNŞAAT EMLAK TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişki YokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası14.05.2018/2018.BR.15Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı24 TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar5.000.000.-TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş'nin aktifinde 5.000.000,-TL değerle kayıtlı bulunan Antalya İli,Alanya İlçesi Telatiye Mahallesi 354 ada, 7 no'lu parselde kayıtlı bulunan 4.901,78 metrekare arsa 12.000.000.-TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış işleminden 7.000.000.-TL kar elde edilmiştir.Satış sonucu elde edilen gelir anılan Şirket'in finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985223BIST