***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.02.2021 15:33
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 05.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-522 sayılı yazısı ile Holdingimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Holding hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Holdingin Kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907835
BIST
15:531.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,07
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:537,0674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0684
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
15:538,4768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0737
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:53409,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,19
|Açılış
|: 409,45
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,05
BIST En Aktif Hisseler15:53
|RODRG
|21,12
|5.525.740
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.730.304
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.230.273
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.705.451
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KONTR
|72,40
|54.884.717
|% -4,99
|
|KOZAL
|127,10
|1.502.770.912
|% 4,61
|
|SISE
|7,75
|1.155.770.565
|% 0,52
|
|GARAN
|9,99
|855.244.186
|% 0,71
|
|THYAO
|12,33
|709.691.567
|% 1,07
|
|DOHOL
|4,12
|705.429.969
|% 0,24
|
|TSKB
|1,85
|374.665.011
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|461.833.641
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,12
|705.429.969
|% 0,24
|
|GSDHO
|2,69
|414.885.944
|% 5,08
|
|SISE
|7,75
|1.155.770.565
|% 0,52
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0646
|7,0674
|% -0,96
|
|Euro
|8,4711
|8,4768
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6399
|9,6882
|% -0,91
|
|Frank
|7,7923
|7,8392
|% -0,88
|
|Riyal
|1,8774
|1,8868
|% -1,02
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,10
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,21
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,68
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,50
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 44 artarak (% 0.70 ) 1, 639
-
16:03MIPAZ
Yüzde 8.70 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 189, 037 adet işlem
-
16:02GEDIK
Yüzde 5.71 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 617, 242 adet işlem
-
16:01BSOKE
Yüzde 5.09 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 910, 633 adet işlem
-
15:59SOKM
Yüzde 4.18 oranında artışla 14.44 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 196, 713 adet işlem