***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2020 16:03
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplam 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, 8 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Kabul Heyeti tarafından düzenlenen KABUL TUTANAĞI ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimatla birlikte teslim edilen Kurtarıcı sayısı 18 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845935
BIST
16:38102.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 507,71
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
16:386,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
16:387,4593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4607
En Düşük
7,3878
16:38382,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,07
|Açılış
|: 382,00
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|8.440.506
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.992
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.602.319
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.687.376
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|ASELS
|29,72
|682.162.616
|% 1,78
|
|THYAO
|10,91
|602.324.552
|% 1,02
|
|MGROS
|34,26
|536.118.413
|% 4,01
|
|GARAN
|7,74
|522.907.844
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,34
|223.221.333
|% 2,29
|
|GUSGR
|3,20
|281.291.519
|% 3,90
|
|YYAPI
|0,67
|51.192.550
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|AFYON
|2,86
|206.910.271
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3144
|8,3561
|% 0,52
|
|Frank
|7,0078
|7,0501
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,16
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.502
|4,90
|
|Tam
|2.543
|2.567
|5,00
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,40
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|1,01
|